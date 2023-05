Nikita Pelizon all’Isola dei Famosi, ecco perché va in Honduras. La bella influencer triestina, fresca vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip ha fatto sapere che a breve parteciperà al reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5. La modella ha confermato quanto annunciato dall’account ufficiale del programma: “🥁🥁🥁 Lunedì una grandissima sorpresa per Helena: Nikita Pelizon sbarcherà in Honduras! 💘💘💘”.

C’è una persona in particolare che sarà felicissima di vedere, anzi di rivedere, Nikita Pelizon. È Helena Prestes che proprio in coppia con lei ha partecipato a Pechino Express nella coppia Italia-Brasile. A dir la verità non tutti sono felici di questo nuovo arrivo. Sui social c’è infatti chi commenta: “Ma anche nooooo quindi sappiamo già che questa raccomandata di Helena non uscirà !?“. E ancora: “Ma e’ proprio necessario?? Non sentiamo molto la mancanza di Nikita sinceramente”. Ora, però, a parlare è proprio la diretta interessata.

Perché Nikita raggiunge l’Isola dei Famosi

Con Nikita Pelizon sbarcherà sull’Isola anche un altro ex GF Vip, ovvero lo schermidore Aldo Montano. Al momento non si sa quanto i due resteranno in Honduras né quale ruolo avranno. Quel che è certo è che Nikita dovrà dar manforte alla sua amica Helena che è già stata nominata tre volte con Pamela Camassa e Fabio Ricci.

“Helena prima di partire mi mandasti un messaggio – ha rivelato Nikita Pelizon sul suo profilo Instagram – chiedendomi se mi avrebbe fatto piacere andarci, io subito ti risposi “ti sostengo volentieri ma questo è il tuo reality.”, e quindi ti proponevo piuttosto un messaggio video…ma tu, testona, mi hai risposto che sarebbe stato bello vedere le stelle insieme… su queste cose semplici, ci siamo sempre trovate.

Bene, manco lo sai, o forse sensitiva come sappiamo entrambe che sei, già nell’aria hai sentito qualcosa…lunedì ti raggiungo per 1 motivo“.

“Sostegno” questa la parola che spiega il motivo per cui presto vedremo Nikita Pelizon all’Isola dei Famosi.

“Siamo differenti sì, ti conosco sì – dice l’influencer all’amica Helena Prestes, naufraga in Honduras – abbiamo bisticciato come sorelle più volte sì ma, quando facemmo quella famosa esperienza assieme ti ho promesso una cosa: io ci sono. A qualsiasi ora, di qualsiasi giorno tu chiamami e mi troverai. Perciò, vengo con il proposito di ricaricarti di #goodvibes, perché voglio rivederti con gli occhi quelli che ci piacciono, quelli di luce, quelli super shine. Nonostante sia una “vacanza” per il tuo essere selvaggia, è anche stressante per il tuo essere solitaria, schietta e selettiva, però mi auguro che il mio passaggio ti sia d’aiuto per proseguire al meglio”.

