All’Isola dei Famosi situazione sempre più tesa tra i concorrenti. Infatti, è scoppiata una lite sul cibo nelle scorse ore e nel daytime è stato possibile scoprire cosa è accaduto nei minimi dettagli. Nella giornata del 18 maggio ci sono state rivelazioni inquietanti su presunti fenomeni paranormali, con la presenza di Ufo, mentre ciò che si è visto nel pomeriggio del 19 maggio ha riguardato la suddivisione di qualcosa da mangiare che ha scatenato una marea di polemiche.

Doveva essere un momento di grande relax, anche perché doveva essere festeggiato il compleanno di una naufraga, ma all’improvviso all’Isola dei Famosi tra i concorrenti c’è stata una lite proprio a causa del cibo. La produzione ha donato alla naufraga che compiva gli anni qualcosa di molto buono e doveva essere proprio lei a decidere con chi condividere quel momento. Ma da lì in poi la situazione è pian piano degenerata.

Isola dei Famosi, tra i concorrenti scoppia la lite per il cibo

Parlando nei dettagli di quanto accaduto all’Isola dei Famosi, i concorrenti hanno iniziato ad avere un comportamento teso, fino a sfociare in lite, quando si è scoperto che c’era del cibo da dividere. Essendo il compleanno di Alessandra Drusian dei Jalisse, lei ha ricevuto sei ciambelle che doveva mangiare insieme ad altri compagni di avventura che avrebbe dovuto selezionare. Lei voleva cederne due ai naufraghi maschi e quattro alle donne. Ma c’è chi le ha detto di non farsi dare troppe indicazioni dal coniuge Fabio.

Dopo le polemiche, Paolo Noise e Andrea Lo Cicero hanno deciso di non volerne assaggiare nemmeno una. Poi anche le donne hanno continuato a polemizzare e alla fine Andrea ha protestato vivacemente: “Litigano per tutto, anche per un pezzo di ciambella, mio figlio di tre anni e mezzo è più intelligente”. Ad essere d’accordo con lui anche Paolo: “Sono stufo di vedere gente medio-borghese di 50-60 anni litigare per dei pezzi di cibo così”. Infine l’altro compagno di avventura ha esclamato: “Sono veramente delle bestie“.

Cliccando su video potete vedere l’intera scena, tratta dal sito Mediaset Infinity e dal daytime dell’Isola dei Famosi andato in onda il 19 maggio su Canale 5. Nemmeno in un momento di festa i naufraghi sono riusciti a rimanere cauti.