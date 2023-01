Nikita Pelizon e Luca Onestini, la storia senza fine. Momenti di intimità ma anche un improvviso allontanamento tra i due, e adesso? Sembra che esistano tutti i presupposti affinché la Pelizon ci ricaschi e questo accade nonostante il polverone sollevato nelle scorse settimane. Il motivo è presto spiegato. Sarebbe bastato un gesto da parte di Luca Onestini per riaccendere le speranze nel cuore di Nikita.

Il gesto di Luca Onestini verso Nikita Pelizon, nuove speranze nel cuore della gieffina. Che il GF Vip 7 sia denso di colpi di scena non sorprende. Quello che lascerebbe senza parole sarebbe invece la facilità con cui la gieffina si stia nuovamente abbandonando tra le braccia di Luca, nonostante l’ex UeD sia stato molto chiaro. Un ripensamento? Nessuna ipotesi esclusa, resta il fatto che il gieffno avrebbe fatto un gesto che sembra aver lasciato Nikita senza parole.

Il gesto di Luca Onestini verso Nikita Pelizon: “Non riesco a dormire…”

Nikita Pelizon avrebbe confessato: “Non riesco a dormire. Mentre lavavo i piatti e venuto lì e mi guardava”. Poi ha aggiunto: “Mi ha chiesto l’acqua della tisana e nel momento che stavo prendendo il bollitore lui ha fatto lo stesso e quindi ha messo la mano sulla mia e io ho subito tolto la mano”. Il racconto di Nikita sottolinea un vivo interesse nei confronti del concorrente ma anche una spiccata sensibilità della gieffina nel notare alcuni dettagli. (“Devo dirtelo”. GF Vip 7, Attilio Romita avvisa Nikita: la verità su Luca Onestini).

Atteggiamenti di Luca Onestini che restano ancora indecifrabili e che di certo non sono andati incontro a pareri molto leggeri. Alcune settimane fa Giulia Salemi ha commentato: “Luca non mi piace molto come si sta comportando. Non mi piace come ha trattato Nikita, ha parlato male di Oriana, posso dire lo stesso di Antonino con Oriana”. E sempre a proposito dell’ex tronista UeD, di recente Sonia Bruganelli avrebbe avuto un faccia a faccia decisamente acceso con lui.

“Tu stai totalmente perdendo di credibilità anche all’interno della Casa, perché vai in giro a dire e parlare di Nikita, di altra gente, quando potresti farlo direttamente in faccia e invece vai a parlare quando non ti vedono. Ma ti vedono perché abbiamo 120 telecamere. Non fare il gradassetto così, hai quell’atteggiamento. Ma ti dico: fidati”, sono state le parole di Sonia Bruganelli nel corso del confronto in diretta con il gieffino.