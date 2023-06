“Non voglio più mentire”. Nikita Pelizon confessa, la bomba dietro la sua vittoria al GF Vip 7

Nikita Pelizon e la rivelazione choc sulla vittoria al GF Vip 7. L’influencer triestina è riuscita a superare tutti gli altri concorrenti nell’ultima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. La sua è stata una vittoria per certi versi inattesa al cospetto di gente come Oriana Marzoli e Edoardo Tavassi che sembravano favoriti alla vigilia. Col tempo, però, Nikita è riuscita ad entrare nei cuori dei telespettatori e oggi è uno dei personaggi più richiesti della tv.

Recentemente l’abbiamo vista protagonista anche all’Isola dei Famosi dove è andata a dare sostegno all’amica Helena Prestes, apparsa in difficoltà e isolata dal resto del gruppo. La bella influencer si è anche riavvicinata moltissimo all’ex Matteo Diamante. Inoltre pochi giorni fa ha fatto sapere che presto entrerà nel mondo della musica: “Attendo con ansia l’annuncio della data di uscita della tua canzone…Spoilerino!?” le ha chiesto un fan. E lei ha risposto: “Non ancora…”. Poi la stessa ex gieffina ha fatto una dichiarazione che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Nikita Pelizon e il GF Vip 7: “Mi era stato detto che avrei vinto”

In una recente intervista al programma radio Turchesando Nikita Pelizon ha affermato: “Ammetto che in una meditazione mi era stato detto che avrei vinto, ma è stato indimenticabile dopo sette mesi”. Che l’influencer avesse un suo originale modo di vivere la spiritualità e il mondo dell’altrove era chiaro e anzi dentro la Casa non erano mancati gli sfottò e le prese in giro da parte degli altri. Ora, però, arriva la confessione incredibile.

“All’inizio – dice ancora Nikita – non pensavo di arrivare fino alla fine. Non è stato facile subire le nomination. È stata tosta, ringrazio i miei anni di percorso interiore altrimenti sarei crollata subito. Mi ha aiutato tanto riuscire a gestirmi emotivamente. Etrusco sta bene, adesso sta in Puglia ma ci dormo ancora assieme. I miei Angels li ringrazio tantissimo e mi scuso se non posso essere 24 ore su 24 online, ma cercherò di renderli fieri di miei. Sono contenta che il mio esercito unicorniano abbia un’anima buona”.

Nikita Pelizon ha poi aggiunto: “Le mie più grandi vittorie sono state ritrovare la mia famiglia. È avvenuto un miracolo, adesso sono proprio figlia e sono consapevole del fatto che ho dei genitori. Abbiamo un’unità familiare totalmente diversa. Ringrazierò per sempre il GF”. Su Antonella Fiordelisi ha raccontato: “L’amicizia con Antonella continua, sono fiera di lei e la sostengo. Nonostante i dubbi degli altri il nostro rapporto è continuato anche fuori. Vedere che ci becchiamo nonostante gli impegni che abbiamo è bellissimo. Lei ed Edoardo Donnamaria sono molto uniti, non si mollano un secondo”.

