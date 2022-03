È successo davvero di tutto durante l’ultima puntata de La Pupa e il Secchione Show 2022. Protagonisti della puntata, Vera Miales e Nicolò Scalfi. La donna, durante la puntata, ha chiesto alla produzione di dare una seconda chance a Scalfi, rimasto in ombra a causa delle dinamiche esterne che hanno coinvolto la barista moldava. La Miales ha fatto discutere per quella sua chiacchierata con Goria e per il rapporto, tutt’altro che pacifico, con la figlia di lui Guenda. A quel punto i due si sono sottoposti al bagno di cultura ma l’esito è stato disastroso.

Vera non ha saputo rispondere alle domande sui Promessi Sposi mentre Scalfi ha avuto difficoltà ad identificare in una foto Loredana Lecciso. I due quindi hanno perso la sfida e sono stati eliminati da La Pupa e il Secchione Show. Vera Miales però si è detta assai dispiaciuta per la situazione per non aver permesso al suo secchione di vivere questa avventura al meglio. C’è da dire che la terza puntata de La pupa e il secchione è stata vinta da Francesco Chiofalo e Annaclara Hellwing.





E se questi ultimi due sono stati quasi venerati dai giudici, non possiamo dire lo stesso su Vera Miales e Nicolò Scalfi ce sono i primi eliminati del reality di Barbara D’Urso. Poi ci sono stati attimi di tensione a La Pupa e il Secchione quando Flavia Vento ha raccontato di aver lasciato La Pupa e il Secchione Show ad appena una settimana dall’inizio del reality. Orami è diventata una barzelletta visto che, in pratica, ha lasciato ogni tipo di reality e questo è solo l’ennesimo addio.

La padrona di casa Barbara d’Urso ha aperto la terza puntata del suo La Pupa e il Secchione Show in collegamento con la Vento, direttamente da casa. Gli ospiti in studio, naturalmente, hanno condannato il gesto della concorrente. In particolare Antonella Elia che, rientrata in studio dopo il Covid, ha ricordato alla collega di smetterla di lamentarsi.

La Elia ha raccontato un colloquio al parco con Flavia durante il quale la Vento si sarebbe detta preoccupata delle sue condizioni economiche. “Come faccio a mantenere i miei cani?”, avrebbe confidato la Vento alla Elia. Quest’ultima è stata dunque dura: “Poi non ti lamentare”. Categorica Flavia Vento, che ha invitato Antonella a stare zitta onde evitare probabili denunce. Tensione alle stelle a La Pupa e il Secchione Show.

“Io ti denuncio!”. La pupa e il secchione, nervi tesissimi durante la puntata: il gesto choc di Flavia Vento