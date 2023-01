Nell’ultima puntata di C’è Posta per te, ha fatto molto discutere la vicenda di Nicola e Annalisa. Maria ha raccontato la loro storia, per farla breve la ragazza è stata tradita un paio di volte dal marito. I due, che hanno dei figli insieme, si sono ritrovati con in mezzo la busta e alla fine la donna ha deciso di lasciare tutto com’è. Il colpo di scena tuttavia è arrivato dopo la registrazione del programma.

A raccontarlo, ancora una volta è Maria, ma stavolta sui social del programma. Su Instagram e Facebook di C’è posta per te è uscita la notizia, durante la puntata, che Nicola e Annalisa sono tornati insieme. “Dopo qualche tempo dalla registrazione – scrive la redazione – Annalisa ha deciso di dare un’altra possibilità a Nicola”.

Nicola e Annalisa, il colpo di scena dopo la trasmissione

Poi è stato il giovane a parlare e ha fatto sapere alla redazione di Maria De Filippi di averle provate tutte per poter tornare dalla moglie: “Nonostante la chiusura della busta ho continuato a dimostrare di voler sistemare il mio matrimonio e ci stiamo avvicinando”. Dal canto suo Annalisa ha invece spiegato il suo punto di vista, dopo quei tradimenti e la busta chiusa a C’è posta per te: “Dopo la registrazione lui non ha smesso ogni giorno di dimostrare con i fatti di essere realmente pentito e cambiato.

A oggi ci stiamo dando un’altra possibilità”. Come dicevamo all’inizio, è stato il giovane a chiedere a Maria De Filippi di intervenire. Nicola voleva tornare a casa a tutti i costi dalla moglie e i figli, sinceramente pentito, sembrava. Tra l’altro nella storia raccontata, si fa menzione a un fatto in particolare. Sembra infatti che la ragazza sia riuscita a perdonarlo la prima volta.

Tuttavia non è riuscita a perdonare il secondo tradimento. Oltretutto la ragazza in trasmissione ha ammesso di non amarlo più, ma le cose sono cambiate dopo l’uscita dal programma. C’è da dire poi che la registrazione del programma è avvenuta la scorsa estate. Sono passati mesi da allora e Nicola da allora non ha fatto altro che tentare un riavvicinamento. Al pubblico sembra strano per via del tempismo, ma non è stata una cosa lenta, anzi.

