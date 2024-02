Puntata del Grande Fratello molto interessante. Il pubblico ha potuto capire qualcosa in più anche sul rapporto tra Anita e Garibaldi, che nei giorni scorsi aveva raggiunto dei livelli inaspettati. I due sono sempre andati molto d’accordo, eppure la ragazza aveva lanciato qualche piccolo allarme. Aveva parlato di un po’ troppa morbosità da parte del bidello, che le dava attenzioni esagerate.

Il pubblico del Grande Fratello ha ipotizzato che Anita e Garibaldi potessero litigare o comunque far deteriorare il legame creato nella casa in questi mesi. Per questa ragione Alfonso Signorini ha deciso di chiedere maggiori spiegazioni ai diretti interessati, ma in particolare le parole di Giuseppe non hanno convinto pienamente il conduttore e l’opinionista Cesara Buonamici.

Grande Fratello, cosa succede tra Anita e Garibaldi: le parole di lui non convincono

Infatti, dalla casa del Grande Fratello il giudizio su Anita di Garibaldi non ha dato molta convinzione. Signorini ha immediatamente precisato che si tratti di un discorso non chiuso, quindi se ne riparlerà anche nelle prossime puntate. Buonamici ha invece esclamato: “Io e Alfonso vediamo amori da tutte le parti, Giuseppe non la perde d’occhio un attimo”. Ma vediamo cosa ha voluto dire il 31enne calabrese.

Garibaldi ha smentito la possibilità che da parte sua ci sia un sentimento fortissimo, che vada oltre l’amicizia: “C’è un amore fraterno tra noi, ma non va oltre. Mai fatto un’idea diversa”. Poi la Olivieri ha aggiunto: “Nessun uomo mi ha mai trattata come mi tratta lui, è premuroso perché ci tiene”. A Giuseppe gli è stato anche domandato se sia geloso del fatto che la ragazza abbia un fidanzato.

Garibaldi ha concluso così il suo discorso: “Non cambia niente per me, l’unica cosa che posso dire è che sarà tosta non vederci e viverci 24 ore su 24“. Ma la loro certezza è che questa amicizia sarà coltivata anche fuori dal Grande Fratello.