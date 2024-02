Incredibile annuncio al Grande Fratello da parte di Alfonso Signorini, che nella puntata in diretta del 12 febbraio ha nominato Mirko. Sta per succedere una cosa inaspettata, ma c’è un’occasione irripetibile e quindi il conduttore, assieme alla produzione, ha ritenuto che fosse il momento giusto per prendere questa decisione. E ovviamente il pubblico è rimasto scioccato.

Non c’erano ipotesi del genere all’orizzonte al Grande Fratello, visto che di Mirko non si era parlato granché in questi ultimi giorni. Eppure adesso il colpo di scena è stato servito in piena diretta, subito dopo che Rebecca Staffelli aveva comunicato una cosa molto significativa al padrone di casa. Lui ha colto la palla al balzo e ha rivelato tutto ai telespettatori.

Grande Fratello, l’annuncio di Signorini su Mirko: pubblico sorpreso

A soffermarsi sull’ex concorrente del Grande Fratello è stata Perla nei giorni scorsi, infatti si è resa conto che Mirko sia ancora molto importante nella sua vita. Non riesce ancora ad immaginarsi un futuro con un altro ragazzo al suo fianco, quindi starebbe seriamente pensando di riprovarci. Ora Alfonso ha deciso quindi di fare una scelta decisamente bomba, dopo che Rebecca le ha detto che in molti invocavano il rientro in casa di Brunetti.

In tanti vorrebbero rivedere Mirko e Perla insieme e ce ne sarà occasione tra pochissimo. Infatti, nella prossima puntata in diretta prevista per mercoledì 14 febbraio, il giovane tornerà nuovamente nella casa in occasione di San Valentino. Signorini ha affermato che questa sarà l’occasione giusta per loro per chiarirsi definitivamente, infatti Brunetti resterà al GF per alcuni giorni.

I fan dei due giovani, che si chiamano Perletti, sono letteralmente impazziti di gioia e non vedono l’ora di assistere a questo incontro speciale. Che potrebbe segnare, nella migliore delle ipotesi, il ritorno di fiamma nell’ex coppia.