Grande Fratello, un nuovo caso in queste ore vede coinvolta Perla all’interno della casa. Stavolta ci sono in mezzo anche gli autori del reality, che non hanno gradito certi atteggiamenti della gieffina e vogliono fare chiarezza. Tutto nasce dopo la puntata del 28 febbraio, durante la quale Alfonso Signorini è tornato a chiedere alla ragazza di descrivere i suoi sentimenti per Mirko.

“Amo Mirko ma al momento non posso considerarmi fidanzata”. Perla ha ribadito ancora una volta nella puntata serale del Grande Fratello cosa prova nei confronti del suo ex fidanzato. Tra i due c’è stato un riavvicinamento, ma la ragazza di Agri preferisce rimandare ogni decisione definitiva dopo la fine del reality. Adesso vuole vivere il suo percorso in maniera autonoma senza farsi condizionare.

Grande Fratello, il video che incastra Perla dopo la frase in codice su Mirko

Le dichiarazioni sono state una doccia gelata per i fan di Mirko e Perla. A quelle frasi ha fatto seguito poi un fatto ancor più preoccupante per i supporter della coppia. Parlando in codice con Greta e Sergio di notte a letto, Perla ha fatto capire di provare un certo interesse nei confronti di Alessio.

“Ci sono le vecchie scarpe e le altre. Quelle da prova vedo che sono molto interessanti e molto coinvolgenti, a volerle… uno può desiderarle. Però per quanto riguarda l’altro paio di scarpe quella situazione ti va stretta. Se devo aspettare che le vecchie scarpe si allarghino? No, perché… a te comunque ti interessa e stai male se le altre scarpe se ne andassero via”.

Il Gf vuole vederci chiaro e ha fatto partire una specie di “indagine” per capire a cosa si riferisse Perla. Gli autori hanno chiesto chiarimenti a Greta e Sergio e ad altri inquilini come Letizia che potevano essere informati. La notizia ha fatto presto il giro della casa, arrivando anche all’orecchio di Perla. Letizia Petris ha avvisato Perla: “In confessionale abbiamo parlato anche di quella cosa… mi hanno chiesto”. Greta pure ha cantato: “Anche a me, sì idem”.

Perla quindi ieri ha tentato di “depistare” le indagini, lasciando intendere che le sue parole fossero riferite a Greta e Sergio. Ma si sarebbe tradita, perché parlando ha fatto loro l’occhiolino per quattro volte, come notato dai fan del reality. “Ieri notte quando ero con te e Sergio e lui mi parlava con la metafoLa (metafora, ndr) di voi. Sì parlavamo di te e lui“. In soccorso dell’amica è arrivata Letizia: “Vabbè ormai si può dire che facevi le metafore e parlavi di Greta e Sergio“.