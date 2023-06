Un naufrago si è sentito male in diretta all’Isola dei Famosi. Attimi di panico durante l’ottava puntata del programma condotto da Ilary Blasi. È successo tutto durante una prova di forza. A sfidarsi senza esclusione di colpi Cristina Scuccia e Alessandra Drusian. Le due si sono sfidate (in una prova davvero complessa) per tentare l’accesso al televoto flash riguardo il primo finalista. Come sappiamo, ad avere la meglio durante il primo incontro è stata Pamela Camassa: è lei ad aver vinto Prestes nella prova di apnea.

>> “C’è un altro nella sua vita da 8 anni”. Choc all’Isola dei Famosi, scoperto il segreto di Helena

Si è trattata però di una cosa che ha fatto molto discutere. Dallo studio dell’Isola è intervenuto Enrico Papi, che ha tentato di far passare la prova come non valida. Più tardi Alvin e Ilary Blasi hanno invece messo mano al regolamento e hanno decretato che era tutto ok. Poco dopo si è andati avanti con le sfide e si è passati alla second manche. Qui appunto si sono sfidate Alessandra dei Jalisse e Cristina Scuccia.





Un naufrago si è sentito male in diretta all’Isola dei Famosi

C’è da dire che quasi immediatamente si è vista la superiorità in questa prova dell’ex concorrente di The Voice. Alessandra d’altro canto è stata in difficoltà sin dai primi istanti. Anche il marito Fabio Ricci si è immediatamente reso conto che c’era qualcosa che non andasse. Poco dopo Alvin ha provato a calmare l’uomo e facendo continuare Alessandra nel gioco. Un momento che di fatto ha ricordato l’episodio sgradevole dello svenimento di Corinne Clery.

Ed è a questo punto che Alessandra Drusian si sente male e avverte un grave attacco di panico. Il pubblico si è accorto che qualcosa non andasse quando in scena si poteva vedere soltanto l’ex suora partecipare al gioco, mentre la cantante dei Jalisse era scomparsa. Ilary Blasi allora ha chiesto ad Alvin cosa stesse succedendo, ma niente da aggiungere. Un istante dopo la telecamera ha ripreso Alessandra in crisi con il suo brutto attacco di panico.

Attacco di panico in diretta all'#Isola

Ho avuto i brividi pic.twitter.com/rxZICnuhaW — Sτεʃλno | #CadutaLibera -6! (@ilGerrino92) June 5, 2023

La Jalisse si è quindi lasciata andare ad un urlo isterico. A questo punto Alvin l’ha presa sulle spalle e l’ha riportata sulla spiaggia: “È andata in ansia perché non toccava. Adesso la stiamo calmando, appena è pronta te lo dico”. Chiaramente tutti se la sono presa con Cristina che ha continuato a giocare nonostante la collega sembrava stesse per morire da un momento all’altro.

Leggi anche: “Devi tornare in Italia”. Isola dei Famosi, l’annuncio in diretta di Ilary Blasi lascia tutti senza parole