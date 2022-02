Dopo la diretta del GF Vip Nathaly Caldonazzo ha avuto diversi momenti di sconforto. È preoccupata per quello che potrebbe succedere lunedì perché in puntata si è parlato anche della “frase gravissima” che in questi giorni ha scatenato gli altri concorrenti. E durante le nomination, Sophie Codegoni è esplosa.

“Hai detto che Jessica e Lulù sono protette dagli zingari. Perché sono delle zingare. Per me sono frasi che vanno oltre al rispetto. La frase è stata detta ad Alessandro nei confronti di Jessica e Lulù”, ha detto l’ex UeD rivolgendosi a Nathaly Caldonazzo. Ma Alfonso Signorini ha detto che in quel momento gli autori non erano in possesso del video in questione E ha promesso che in queste ore si indagherà.

Nathaly Caldonazzo, altro scivolone nella Casa

Dunque è tutto rimandato alla prossima puntata, cioè lunedì. E Nathaly Caldonazzo si è sfogata con Antonio Medugno. Preoccupata dei possibili risvolti della faccenda, a caldo si è anche detta sicura che arriverà una squalifica. Ma poi, dopo quel momento di sconforto: “Secondo me lunedì sorvolano…”, ha commentato sempre con il suo amico della Casa.





“Non parliamone perché poi dicono non continuare giustamente…”, ha quindi tagliato corto Nathaly Caldonazzo, che ha anche parlato della cattiveria che si respira in Casa. Nonostante quanto accaduto, però, è proprio il caso di dire che la showgirl ci è ricascata e ha commesso un altro scivolone, questa volta con Antonio Medugno presente.

I due, che hanno chiacchierato senza microfono facendo subito mormorare il pubblico social dal momento che è vietato al GF Vip, parlavano del cibo in Casa e Nathaly Caldonazzo si è lasciata scappare un’altra esternazione subito captata dagli utenti “Comunque calmatevi con sto cibo sembra davvero gli indigeni… Oddio!”. E dopo essersi accorta dello scivolone: “Basta!”.