Martedì 2 maggio è andata in onda un’altra puntata dell’Isola dei famosi. Tanti colpi di scena tra eliminazioni, nomination e l’addio di Marco Predolin, costretto ad abbandonare l’Isola a causa di motivi di salute. Nel corso del terzo appuntamento con l’Isola dei Famosi 2023, la concorrente che ha dovuto abbandonare Cayo Cochinos è stata Nathaly Caldonazzi. Al televoto insieme alla naufraga, nota anche per aver partcipato al Grande Fratello Vip e Temptation Island Vip, anche Fiore Argento, che ha ricevuto la sorpresa di Asia, e la coppia formata da Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini.

“Devo dire che sono contenta”, ha detto Nathaly Caldonazzo dopo l’eliminazione al televoto. Le prime tre settimane sull’isola dei Famosi sono state molto difficili per la concorrente, spesso protagonista di accesi battibecchi con gli altri naufraghi. Per questo motivo la naufraga è finita al televoto ed è stata eliminata.

Nathaly Caldonazzo, l’accusa di Cecchi Paone all’Isola dei Famosi: “Ha dei trucchi”

Nathaly Caldonazzo si trova sull’isola di Sant’Elena e la prossima settimana sarò raggiunta da uno tra Christopher Leoni, Andrea Lo Cicero e Cristina Scuccia, i nominati di questa settimana. Nel corso di queste settimane la naufraga ha avuto diversi scontri con Alessandro Cecchi Paone e proprio il giornalista ha lanciato una pesante accusa contro la Caldonazzo.

Nathaly Caldonazzo è stata accusata da Alessandro Cecchi Paone di aver portato sull’isola dei Famosi dei trucchi. Il giornalista ha spiegato che, così, la showgirl avrebbe violato il regolamento del programma condotto da Ilary Blasi. Come tutti sanno, infatti, i naufraghi non possono portare effetti personali che possono ‘compromettere’ il percorso da naufraghi sull’Isola.

Fin da subito i due hanno avuto diverse liti e per questo motivo Ilary Blasi ha chiesto ad Alessandro Cecchi Paone se davvero non conoscesse Nathaly Caldonazzo prima dell’Isola dei Famosi 2023. “Non la conoscevo davvero. Mi è venuta a salutare quando eravamo in hotel, ma non sapevo chi fosse. Poi mi ha ricordato che ci eravamo incontrati un Capodanno 15 anni fa ma io non me lo ricordavo”, ha risposto il giornalista. E a quel punto la showgirl ha commentato: “Perché stava tutto preso da un altro ragazzino”.