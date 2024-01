“Momentaccio” per le conduttrici beccate in fuorionda: dopo Bianca Berlinguer (lo abbiamo raccontato qui sotto, ndr) tocca a Myrta Merlino. Proprio all’indomani del servizio di Striscia la Notizia che ha mostrato come la presentatrice, negli studi di Prima di Domani, si lamenta dei “pezzi” realizzati per il programma e minaccia di andare via, anche la nuova padrona di casa di Pomeriggio 5 si lascia andare a un’esternazione rivolta al suo gruppo di lavoro durante un servizio di cronaca.

In questi giorni si parla molto di lei perché si è resa protagonista di un dibattito con Fedez. Il rapper aveva contestato sui social lei e la trasmissione di Canale 5 per l’attenzione data alla vicenda che riguarda Chiara Ferragni e lei ha deciso di rispondergli in diretta. “Le parole di Fedez tradiscono insofferenza e lo trovo comprensibile dal punto di vista umano, non è un momento facile per lui e sua moglie, però io credo serva ripartire dai fatti”, ha esordito Myrta Merlino.

Pomeriggio 5, Myrta Merlino beccata fuorionda

Myrta Merlino ha continuato spiegando la vicenda, cioè che la moglie di Fedez “è un’imprenditrice nota, a capo di una grande azienda che arriva a fatturare 100 milioni” e che “è stata indagata per truffa”. E poi: “Noi siamo qui con la nostra lista di domande e che se lui o Chiara volessero rispondere, sarebbero i benvenuti in studio, ma anche sotto casa perché il nostro inviato è lì per cercare di intercettare loro, poi io che sono un’amante dei cani starei delle ore a guardare Paloma il loro splendido Labrador. Tuttavia, in questa storia, ci sono ancora delle cose che non tornano”.

Nell’ultima puntata di Pomeriggio 5 invece spazio anche al grave incidente avvenuto a Trento: una mamma con il suo passeggino, è stata travolta da un’auto. Dopo aver lanciato il servizio, il microfono della conduttrice è rimasto acceso per pochi secondi e nel breve audio andato in onda si sente Myrta Merlino che riprende qualcuno.

“Ragazzi, ma perché tutti i giorni siamo nelle stesse condizioni? Fa ridere“: sono queste le parole di Myrta Merlino dopo aver lanciato il servizio di apertura a Pomeriggio 5. Ovvio che non immaginava che il suo microfono fosse rimasto aperto, ma alla fine il suo sfogo è stato ascoltato in diretta dai telespettatori. Non è dato da sapere con chi ce l’avesse ma pare chiaro che si rivolgesse a qualcuno che lavora dietro le quinte del programma. Il video, nemmeno a dirlo, è presto diventato virale. Anche questo finirà su Striscia?