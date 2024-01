C’è il video, ci sono le immagini e stavolta sembra anche ci sia poco da fraintendere. Striscia la Notizia piazza un altro colpo dei suoi, pubblica un fuorionda con Bianca Berlinguer protagonista che dimostra quanto le acque in casa Mediaset siano agitate. Solo pochi mesi fa il giornale satirico di Antonio Ricci aveva messo nei guai Andrea Giambruno, l’ex compagno della premier Giorgia Meloni. Pubblicando alcuni fuorionda in cui si vedeva il giornalista usare un linguaggio a dir poco triviale nei confronti di alcune colleghe.

Linguaggio che aveva indignato non poco e messo in imbarazzo la premier che, per tutta risposta, aveva deciso di chiudere la storia sottolineando, tuttavia, come la relazione fosse finita da tempo e quei video solo la conferma di qualcosa che non esisteva più. Antonio Ricci aveva difeso la scelta di pubblicare quei fuorionda.





Fuorionda Striscia la Notizia, Bianca Berlinguer lascia Mediaset?

E lo stesso farà stavolta che protagonista, suo malgrado, è Bianca Berlinguer. Cosa è successo? Bianca ha attaccato la sua redazione. “I pezzi fanno pena, proprio pena. E adesso fanno pena anche quelli del settimanale. Facevano pena, tutti. Non c’era un pezzo decente. Perfino questo di La Pala era brutto. Comunque domani fateli venire perché glielo devo dire. Pezzi così fanno pena ragazzi”, dice.

E ancora: “Io glielo devo dire, mi dispiace. L’impegno c’è, ma se è tutto sbagliato e voi non gli date le indicazioni, che devono fare? Come si impegnano questi? Si impegnano per forza male, fanno queste schifezze. Questi i miei ultimi tre giorni, eh. Lo dico al dirigente, qua. Fino a venerdì, poi è finita. Non sto scherzando!”. E giù polemiche a non finire.

❗️CLAMOROSO FUORIONDA DI #BIANCABERLINGUER❗️

«I pezzi fanno pena… proprio pena! E adesso fanno pena anche quelli del settimanale. Facevano pena… tutti! Non c’era un pezzo decente». E poi lancia un avvertimento: «Questi i miei ultimi 3 giorni, poi è finita». #Striscialanotizia pic.twitter.com/HtuStF8l9K — Striscia la notizia (@Striscia) January 11, 2024

Bianca, quindi, potrebbe essere arrivata alla fine della sua esperienza in Mediaset anche perché, riporta Il Foglio, la sua trasmissione avrebbe dei costi molto alti. “La Rai la riprenderebbe domani, Mediaset la riporterebbe stasera. Non ce l’ha mai fatta nessuno, Bianca Berlinguer, sì. Ha svuotato le casse di Rete 4, fatto perdere la pazienza a Pier Silvio Berlusconi, sta per fare scoppiare lo sciopero generale dei giornalisti”.