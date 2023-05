Il mondo della televisione è in fermento, infatti nelle principali emittenti italiane c’è un grande terremoto in corso con diverse personalità di spicco che stanno lasciando gli attuali impegni per provare nuove esperienze. Ed è il caso anche di Myrta Merlino, che potrebbe lasciare ben presto La7. E per lei ci sarebbe già un futuro molto importante, infatti sarebbe stato fatto proprio il suo nome per approdare in un palcoscenico suggestivo.

Myrta Merlino è uno dei volti principali di La7 da molto tempo, infatti la sua trasmissione L’aria che tira è parecchio seguita. Ma il suo contratto professionale sta andando verso la naturale scadenza e non è detto che sarà riconfermata. Almeno queste sono le indiscrezioni rilanciate dal sito Leggo. Resta ancora in piedi la possibilità di una proposta dall’attuale canale, ma il suo domani professionale potrebbe essere altrove.

Leggi anche: “Ve lo comunico io stesso”. Milo Infante, ufficiale la decisione Rai sul suo futuro in tv





Myrta Merlino verso l’addio a La7? Spunta un’ipotesi suggestiva

Dunque, per Myrta Merlino si starebbe aprendo un orizzonte molto interessante che la proietterebbe lontana da La7. Leggo ha infatti scritto che la conduttrice non avrebbe più intenzione di continuare a lavorare nel daytime giornaliero, dato che lo fa da 12 anni. Ha chiesto una trasmissione settimanale, che potrebbe essere mandata in onda la domenica. Ma, visto che a giugno il suo contratto finirà, non è escluso che possa traslocare da un’altra parte.

Stando a questi ultimi rumor, la Merlino potrebbe prendere il posto di Lucia Annunziata su Rai3. Quest’ultima ha rassegnato le dimissioni dalla tv di Stato nella giornata di giovedì 25 maggio con questa motivazione: “Arrivo a questa scelta senza nessuna lamentela personale: giudicherete voi, ora che ne avete la responsabilità, il lavoro che ho fatto in questi anni. Vi arrivo perché non condivido nulla dell’operato dell’attuale governo, né sui contenuti, né sui metodi. In particolare non condivido le modalità dell’intervento sulla Rai”.

Myrta Merlino ha iniziato a presentare L’aria che tira nel 2011, mentre nel 2020 ha condotto L’aria di domenica. Parlando della sua vita privata, il suo compagno è l’ex calciatore Marco Tardelli. Ha due gemelli, avuti quando era molto giovane, e un’altra figlia concepita con Domenico Arcuri.