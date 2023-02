La vicenda di Nikita additata come “strega” sta un po’ sfuggendo di mano al GF Vip 7. E naturalmente questo tipo di atteggiamento è visibile soltanto sui social. Una vicenda di una tristezza davvero unica, considerando il terribile lutto che in queste ore ha accompagnato alcuni vipponi nella casa. Parliamo della morte del manager di Milena Miconi, Alessandro Lo Cascio. In realtà, come ha spiegato la donna prima di abbandonare il reality, l’uomo era più un amico che un collaboratore e per questo il suo dolore è stato davvero intenso.

Tuttavia, nonostante la tristezza che in queste ore aleggia ancora per la casa, c’è chi fuori ha pensato di fare dell’inutile polemica nei confronti di Nikita Pelizon, accusata di essere stata, udite udite, la causa della morte dell’agente. Un fatto vergognoso quanto infamante, mosso non di certo da un comico di professione, ma da utenti di Twitter che credono realmente a quello che hanno scritto. Ed ecco che si legge purtroppo, nel 2023: “Colpa di Nikita”.

Analizzando analiticamente la faccenda, sembrerebbe che alcuni account Twitter, stiano dando colpa della morte di Alessandro Lo Cascio, agente dei Vip venuto a mancare prematuramente a 52 anni, proprio ad una delle protagoniste del GF Vip 7. Il motivo? Niente di più stupido: secondo questi utenti, Nikita porterebbe sfortuna.

È morto il manager di Milena,un grande dolore per lei e su twitter cosa si scrive @GrandeFratello? che la colpa è di Nikita e delle nikiters.

Questo scempio lo avete permesso voi lasciando che la cosa degenerasse non prendendo provvedimenti opportuni.#gfvip #nikiters pic.twitter.com/SEQnKZ1k2h — loveyourself (@sachertorte1029) February 5, 2023

Potrebbe essere uno sbaglio anche parlarne, evitando quindi di dare risalto ad atteggiamenti di questo genere, ma sarebbe il caso, e questa è opinione di molti, che su episodi di questo genere, si riuscisse a mantenere un contegno. Quantomeno di fronte alla morte e al rispetto di chi soffre. Anche perché, almeno secondo noi, questo atteggiamento non rientra nelle solita battute di “black humor”.

Vicino al Dolore d Milena🙏



Ma sono schifata da tutti i twitter che sto leggendo riferiti a Nikita e sul fatto che porta JELLA È REATO vi DOVETE VERGOGNARE TUTTI E CHI FA PARTE DELLO STESSO FANDOM DEVE SEGNALARE CHI SCRIVE QUELLE COSE NO CHE C RIDE SOPRA#gfvip #nikiters pic.twitter.com/y9TcSOyHN3 — VALE (@VALE70942077) February 5, 2023

Insomma, parlare di “jella”, ancora, nel 2023, oltre a far ridere fa anche tenerezza (per chi ci crede). In molti d’altro canto stanno dalla parte di Nikita e chiedono sia ai gestori dei social, sia alla produzione, di prendere le distanze da questi atteggiamenti e fare subito qualcosa. Quantomeno affrontare la situazione per cercare di chiuderla il prima possibile. Ma siamo sicuri che non si rischia di fare soltanto peggio?

