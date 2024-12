Mondo della televisione e dello spettacolo in lutto, il celebre attore noto per numerosi ruoli televisivi di successo, è morto all’età di 77 anni. La notizia della sua scomparsa, avvenuta il 22 novembre, è stata rivelata solo ora da sua figlia, Jessie, alla rivista Variety. La causa del decesso è stata identificata come un tumore al pancreas. Con una carriera prolifica iniziata negli anni ’80, Mark Withers è apparso in alcune delle serie TV più amate di quell’epoca, tra cui “Matlock”, “Magnum, P.I.”, “The Dukes of Hazzard”, “Dallas” e “L.A. Law”.

>> L’incidente nella notte e l’auto finisce così, ribaltata. Poi lui scompare nel nulla: cosa è successo

Negli anni successivi, l’attore ha continuato a lasciare il segno con interpretazioni in serie moderne di grande successo come “Frasier”, “Criminal Minds”, “Sense8”, “Castle” e “Drop Dead Diva”. Era tornato sotto i riflettori nel 2016 grazie al ruolo del coroner Gary nella prima stagione del popolare show Netflix “Stranger Things”.





Morto a 77 anni Mark Withers, attore di Dynasty e Stranger Things

Tuttavia, il ruolo che ha segnato maggiormente la carriera di Mark Whiters è quello di Ted Dinard, fidanzato e confidente di Steven Carrington, interpretato da Al Corley, nella prima stagione della soap opera “Dynasty” nel 1981. Interpretare un personaggio gay in una delle principali serie drammatiche americane degli anni ’80 fu un gesto rivoluzionario. Nel 2018, intervistato per il podcast “Hollywood and Beyond”, Withers ha elogiato i creatori di “Dynasty” per aver rappresentato una relazione gay autentica senza ricorrere a stereotipi o scandali eccessivi.

“Erano brillanti nel superare i limiti”, ha dichiarato l’attore, aggiungendo che la relazione tra Ted e Steven era “30, 40 anni avanti rispetto ai suoi tempi”. In un messaggio a Variety, la figlia di Withers, Jessie, ha voluto ricordare il padre con queste parole: “Ha affrontato la malattia con la stessa forza e dignità che portava nella sua arte, creando un’eredità di calore, umorismo e dedizione, insieme alla sua straordinaria capacità di rendere ogni ruolo indimenticabile. Il talento duraturo di Mark e il suo impegno per l’industria saranno ricordati con affetto da colleghi, amici e fan”.

Con la sua dedizione alla recitazione e il suo impegno nel rappresentare storie autentiche e significative, Mark Withers lascia un vuoto nel panorama televisivo. La sua eredità, fatta di ruoli memorabili e una carriera ricca di successi, continuerà a vivere nei cuori di chi lo ha conosciuto e amato, sia sullo schermo che nella vita reale.