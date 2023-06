Dopo la morte di Silvio Berlusconi, è scoppiato il caos intorno a Mediaset in seguito ad una decisione assunta dai vertici dell’emittente televisiva. In un comunicato stampa è stato scritto: “Mediaset cambia la sua programmazione per ricordare Silvio Berlusconi, scomparso questa mattina. Su Canale 5 Speciale Tg5 fino alle ore 18.25 per poi riprendere dalle ore 20 alle ore 24. Lo speciale è in simulcast su Retequattro e su Tgcom24, senza interruzioni pubblicitarie”.

E a proposito di questa variazione repentina dei palinsesti successiva alla morte di Silvio Berlusconi, non sono mancate anche le critiche a Mediaset. Nonostante sia scomparso il fondatore dell’emittente, non tutti hanno gradito questa scelta e in particolare ci si è soffermati su un evento che non è stato mandato in onda e che non verrà presumibilmente trasmesso nemmeno nei prossimi giorni.

Morte Silvio Berlusconi, polemica per una decisione di Mediaset

La morte di Silvio Berlusconi non poteva certamente andare in secondo piano su Mediaset e quindi tutta la programmazione è stata cambiata in funzione di questo addio all’ex presidente del Consiglio e al numero uno del Monza calcio. Tra le trasmissioni sospese spicca non solo l’Isola dei Famosi, ma anche la fiction Terra Amara in onda su Canale 5. E il pubblico, attraverso i social network, ha criticato questa scelta di non mandare in onda le puntate.

E quindi gli utenti hanno iniziato a scrivere, come riportato dal sito Blastingnews: “Mia madre addolorata per la sospensione della soap opera turca, speriamo che riprenda a breve”, “Niente Terra Amara e La promessa oggi e forse anche domani, forse è un po’ esagerato“, “Ma Terra Amara rischia di saltare tutta la settimana”, “Il palinsesto mi sembra troppo esagerato, troppe ore incentrate solo ed esclusivamente sulla scomparsa di Berlusconi”, “Chissà quando tornerà in onda”.

POV: tutti noi che ci presentiamo davanti agli studi dopo il comunicato di sospensione 💀 #TerraAmara pic.twitter.com/KJQFLzCxJi — 🌙 ४ Chia Skywalker-MANDO AND OBX3 ERA ⍟🌻 (@39clogs) June 12, 2023

Secondo gli ultimi rumor, Terra Amara dovrebbe ritornare in onda da giovedì 15 giugno, ovvero il giorno dopo i funerali di Stato di Berlusconi. Ma aggiornamenti ufficiali ci saranno nelle prossime ore. Fatto sta che in molti non hanno accettato queste direttive.