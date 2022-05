Lutto nel mondo della televisione per la morte dell’attrice Maggie Peterson, conosciuta per aver vestito i panni di Charlene Darling in The Andy Griffith Show, è morta a 81 anni. La morta dell’attrice Maggie Peterson è avvenuta domenica in Colorado e l’annuncio è stato dato dalla sua famiglia. Da quando a dicembre è scomparso il marito, l’attrice si è buttata giù e la sua ”salute ha preso una brutta piega”, hanno spiegato i familiari.

La morte dell’attrice Maggie Peterson è avvenuta a cinque mesi dalla scomparsa del marito, il musicista jazz di Las Vegas Gus Mancuso. I due sono stati sposati per più di 40 anni. Meggie Peterson è apparsa per la prima volta in The Andy Griffith Show della CBS nei panni di Charlene nel 1963.





Morta l’attrice Maggie Peterson, era Charlene Darling in Andy Griffith Show

La notizia della morte dell’attrice Maggie Peterson è stata confermata dalla pagina Facebook ufficiale e dall’Andy Griffith Museum. “L’attrice è morta serenamente nel sonno all’età di 81 anni con la sua famiglia presente”, si legge. “La salute di Maggie è peggiorata dopo la morte di suo marito Gus e siamo sollevati di essere stati in grado di trasferirla a casa per essere vicino alla famiglia nei suoi ultimi giorni”, spiega il post.

“Maggie voleva che questa comunità sapesse quanto è stata importante per lei negli ultimi tre anni. Nonostante fosse a Las Vegas e lontana dalla sua famiglia, l’amore e la tua devozione dei fan l’hanno aiutata a non sentirsi sola. Spesso si è detta incredula dell’ammirazione, delle lettere e dei commenti che continuava a ricevere. Questo amore ha avuto un impatto positivo sulla sua vita e l’hai aiutata in momenti molto difficili”, ha aggiunto il post.

L’Andy Griffith Museum ha aggiunto su Facebook e Instagram la notizia della morte dell’attrice Maggie Peterson. “È con grande tristezza che condividiamo la scomparsa di Maggie Peterson Mancuso. Maggie sarà ricordata per sempre dai fan di Mayberry come Charlene Darling in The Andy Griffith Show. Ha portato tanta gioia ai suoi fan e al nostro Mayberry Days Festival. Ci mancherai Maggie”.

Maggie Peterson ha interpretato Charlene Darling nella serie The Andy Griffith Show e ha anche eseguito tre canzoni della serie tra il 1963 e il 1964. Ha anche recitato in Gomer Pyle: USMC, The Bill Dana Show, The Queen And I, Love American Style, Green Acres, Mayberry RFD e Odd Man Out. Maggie Peterson ha ripreso il ruolo di Charlene Darling nel film tv del 1986 Ritorno a Mayberry, con il suo ultimo ruolo di attrice in un episodio del 1987 di The Magical World of Disney.

