Lutto nella musica, è morto il cantante dei Katastro, Andy Chaves. Il ragazzo aveva solo 32 anni ed era una delle tre vittime che sono morte dopo che un veicolo si è scontrato con attrezzature da costruzione lungo la strada sulla North Pacific Highway, in California. Da quel poco che si è riusciti a ricostruire, la polizia di Newport Beach è stata chiamata sul posto intorno alle 00:45. Poco dopo gli agenti hanno tristemente confermato tre vittime.

Andy Chaves è stato subito identificato insieme a Crystal McCallum, 34 anni, e Wayne Walter Swanson Jr, 40. Non solo, è stato anche riferito che tre lavoratori stradali che si trovavano nelle vicinanze quando è avvenuta la collisione sono stati portati in ospedale con ferite lievi. In una dichiarazione della polizia di Newport Beach si legge: “Un’auto che trasportava tre persone che stava viaggiando verso est sul PCH ha colpito un marciapiede nella mediana e poi è andata a sbattere contro un’attrezzatura da costruzione per lavori stradali”.

Andy Chaves, morto il cantante dei Katastro: aveva solo 32 anni

I membri della band, con il cuore spezzato, hanno confermato la sua morte in una dichiarazione su Instagram: “Siamo completamente devastati di dover annunciare la perdita di nostro fratello e cantante Andy Chaves. Per favore, rispettate la privacy della famiglia di Andy e dei membri della band mentre tutti iniziamo a elaborare questo lutto. Grazie per l’amore e il supporto”.

Rispondendo al post, il cantante e chitarrista dei Dirty Heads Dustin Bushnell, ha scritto: “Vi amo ragazzi. Se avete bisogno di qualcosa, sono qui per voi”. Choc su Twitter, dove un fan di Andy Chaves ha scritto: “Ho sentito la tua musica per la prima volta due settimane fa al Red Rocks e ho persino ricevuto una bacchetta dal batterista. Sono tornato a casa entusiasta e pronto a vedervi in ​​OC con la famiglia”.

E ancora: “Sarò per sempre un vostro fan. Riposa in pace”. Un secondo ha aggiunto: “Notizie assolutamente devastanti… sono così triste aver appreso della morte di Andy. Grazie per la musica e i bei ricordi… RIP Andy Chaves”. I Katastro sono stati formati nel 2007 da Chaves insieme al batterista Andrew Stravers e al chitarrista Tanner Riccio.

