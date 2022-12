Sta facendo rumore una foto proveniente dal GF Vip 7 con Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi protagonisti. In particolare, è stato il gesto di lui a scatenare il mondo del web, che oltre a diffondere l’immagine ha anche commentato l’accaduto. Sebbene tra i due ci siano più problemi del soliti nell’ultimo periodo, infatti ci sono state diverse discussioni che rischiano di compromettere il loro rapporto, è successo qualcosa di parecchio intimo nelle ultime ore nella casa più spiata d’Italia.

Dunque, al GF Vip 7 Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno fatto parlare di loro e non poco per questa istantanea clamorosa. Intanto, Antonella durante la puntata del 5 dicembre ha scoperto che l’ex fidanzata di Edoardo Donnamaria, Micol Incorvaia, in una clip l’ha definita “limitata mentalmente” e non l’ha presa per niente bene. ”Ha detto una cosa grave, ma non è una brutta persona”, ha spiegato Edoardo che ha provato così a far ragionare la ragazza. Ma la Fiordelisi è pronta anche a decisioni drastiche, se lui non cambierà opinioni.

Leggi anche: “Vergogna e squallore”. GF Vip 7, bufera su Donnamaria: gli altri prendono le distanze





GF Vip 7, Edoardo Donnamaria e il gesto hot a Antonella Fiordelisi

Già in queste settimane al GF Vip 7 abbiamo visto comportamenti quasi da censura tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, che non hanno nascosto la loro grande attrazione estetica. E su Twitter sono stati postati diversi commenti inequivocabili, che hanno voluto ironizzare sull’accaduto. Ovviamente tutti hanno capito cosa abbia fatto realmente, ma hanno fornito ipotesi alternative che hanno fatto sorridere tanta gente. Andiamo a scoprire insieme cosa è successo nelle scorse ore.

Edoardo Donnamaria ha infatti toccato con le sue mani il fondoschiena di Antonella Fiordelisi, generando un momento hot nella casa. E il momento top è stato immortalato dalle telecamere del programma. Anche se in tanti hanno scritto: “Il cu*** di Antonella sta facendo l’ignavo”, “Palesemente le sta guardando le emorroidi”. Messaggi palesemente ironici, che hanno divertito tantissime persone. Il lato B della Fiordelisi in primo piano ha entusiasmato anche il pubblico maschile, che ha apprezzato notevolmente.

Il culo di Antonella sta facendo l’Ignavo #gfvip https://t.co/2nSIKpl9vH — Le vipere del Trash 😈🐍 (@ByeBitch93) December 5, 2022

Parlando di GF Vip, Alessandro Rosica ha annunciato una nuova concorrente: “Fariba Tehrani (mamma di Giulia Salemi) sarà una nuova concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip! Fariba è in quarantena in attesa di entrare. Notizia esclusiva Alessandro Rosica. Chiunque riporterà la notizia è pregato di citare la fonte. Felice per te, te lo meriti grandissima donna. Tu sai”.