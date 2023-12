Perla e Mirko al Grande Fratello, il rapporto è cambiato da quando è entrata pure Greta nella Casa. Se l’aspettava il pubblico e se l’aspettavano anche loro che quella pace e armonia che si erano create sarebbero state a serio rischio. E infatti così è successo. Poche ore fa la protagonista di Temptation Island ha detto all’ex di voler ridurre al minimo le chiacchiere con lui, soprattutto quelle notturne. Non ha più intenzione di stare nel letto insieme per parlare prima di dormire e vuole parlargli soltanto se interrogata in diretta.

“Per me queste non sono niente. A me non interessa. Comunque, io da oggi in poi avrò meno discorsi con te. Quello che succede in puntata… Si discute, se ne parla e ok. Però avrò molto meno dialogo con te”, gli ha detto Perla in faccia. Più tardi si è anche rifiutata di baciarlo al gioco della bottiglia e ora lui si è ritrovato a confidarsi con Massimiliano Varrese su Perla Vatiero.

Leggi anche: “Si sono baciati”. Grande Fratello: occhi su Greta, che resta in reggiseno. E Mirko a guardare





GF, taglio netto: cosa è successo tra Mirko e Perla

Se nelle ultime settimane il ritorno di fiamma sembrava sempre più reale, ora il loro rapporto è di nuovo in crisi. Mirko ha infatti rivelato all’attore di dover troncare i rapporti con l’ex fidanzata. E l’attore, che ha capito il suo discorso, gli ha esposto la “Teoria Energetica” in base alla quale siamo legati alle persone che amiamo tramite dei filamenti che escono dal ventre.

“Io sono come te. O dai un colpo netto o rimangono i fili attaccati. C’è la teoria energetica che dice che quando due persone si uniscono, anche sessualmente, il ventre (che è la parte dove si nasce)… Lì risiede l’energia e i Samurai si suicidano da lì”.

“Quando tu ti unisci a una persona si aprono e i filamenti si uniscono. Tu comincia a stare meglio quando ti sei allontanato perché i filamenti si liberano”, ha detto l’attore aggiungendo che a volte non basta allontanarsi ma serve una pulizia maggiore e a un certo punto bisogna darci un taglio netto. Taglio che Mirko sente già di aver fatto fin dal primo momento che l’ha rivista: “Nei confronti di Perla io ho sentito di aver tagliato qua. Ma io a livello… A sensazione sento che quei fili non ci sono più. Ma è successo da subito”. Eppure, come detto, sembravano di nuovo uniti e complici prima dell’arrivo di Greta.