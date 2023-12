Momenti hot al Grande Fratello con Greta Rossetti protagonista di un bacio con un concorrente. Ovviamente i telespettatori sono rimasti incollati davanti al piccolo schermo, grazie alla diretta H24 di Mediaset Extra, e hanno assistito a questo avvenimento. Poi le immagini sono state caricate anche sui social e sono diventate virali in pochi minuti. Tutto è successo all’improvviso e il bacio non è stato l’unico momento bollente della serata.

Incredibile, ma vero, al Grande Fratello Greta ha quindi dato un bacio ad un concorrente ma non è certamente ciò che state pensando. Infatti, sono tutti rimasti increduli davanti ad una scena impensabile. Lei comunque sembra essersi già ben integrata nella casa, visto che si sta divertendo alla grande. Qualcun altro invece non è parso super entusiasta. Ma vediamo insieme cosa è successo nelle scorse ore nel reality show.

Grande Fratello, Greta dà un bacio al concorrente e non solo

Situazione davvero sensuale al Grande Fratello, infatti Greta non ha voluto dare solo il bacio a questo concorrente ma si è prestata anche per un altro momento hot. Infatti, mentre stavano giocando al gioco della bottiglia, ha accettato di farsi togliere un vestito da lui. Le ha chiesto se per lei potesse rappresentare un problema, ma l’ex di Mirko ha chiesto solo di non togliere il jeans perché faceva freddo. E allora le ha tolto via il top, rimanendo in reggiseno.

A fare tutto questo è stato il nuovo entrato Federico Massaro, il quale ha dato a Greta anche il bacio con mikado. Infatti, ha baciato sulle labbra la ragazza dopo aver finito di mangiare un pezzettino di mikado. Mirko ha osservato la scena senza dire nulla, quindi non ha avuto una particolare reazione. Il modello ha commentato: “Ha le labbra morbidissime“. E chissà se nelle prossime ore il suo ex fidanzato mostrerà invece un comportamento, che possa far intuire il suo fastidio per quell’atteggiamento di Greta.

Ovviamente si è trattato solamente di un gioco richiesto dal Grande Fratello, ma questa intimità tra Federico e Greta potrebbe far scuotere Mirko, alle prese tra l’altro con molta confusione da quando sia lei che Perla condividono con lui questa avventura.