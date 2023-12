“Ora te lo dico”. Grande Fratello, Greta se ne frega delle telecamere e lo spiffera a Perla

Al Grande Fratello è momento di confidenze per Greta e Perla. Le due ex di Mirko Brunetti sembrano aver trovato un buon equilibrio in casa e hanno trascorso qualche ora insieme. Ma andiamo con ordine. Ieri, vedendo Perla da sola, Greta si è avvicina alla ragazza per confrontarsi su Mirko e su quanto accaduto negli ultimi giorni. Greta spiega che la loro rottura è stata causata principalmente da divergenze caratteriali.

Secondo lei, il giovane si sente messo in imbarazzo dalla sua presenza, ma la donna gli ha spiegato che, nonostante il sentimento reciproco, è meglio per entrambi allontanarsi. “Abbiamo corso troppo” dice con amara rassegnazione ma, per quanto le riguarda, Mirko può sentirsi libero. Greta riconosce di prendere le questioni sentimentali molto alla leggera, non si fa paranoie e spera di avere un rapporto civile. “Non prova più niente per me” afferma certa. All’inizio sembrava tutto folle, ma con il tempo si è resa conto di essere stata precipitosa.

Greta infrange il regolamento del Grande Fratello svelando una cosa a Perla e Garibaldi

Ad oggi si rende conto di dover mettere un punto. Bisogna, comunque, ridimensionare il tutto. Si è trattata di una relazione di soli cinque mesi, è facilmente superabile. Perla risponde alla ragazza dicendole che la situazione le crea un po’ di disagio. Non ha nulla contro di lei, la vede come tutte le altre, ma comunque ritiene che il suo ingresso abbia creato scompiglio.

“Io mi sento libera” ribatte Greta, la quale vuole vivere il suo percorso come individuo e non come componente del trio. “Lui quando ha scelto di venire qua non ha pensato a me, perché io devo pensare a lui?” ha detto Greta. Dopo la chiacchierata, le due ex di Mirko hanno trascorso del tempo insieme e durante il pranzo Greta ha infranto il regolamento facendo una rivelazione a Giuseppe Garibaldi e Perla Vatiro. I tre si trovavano a tavola e commentavano l’ingresso nella casa di Monia e Federico.

Non Greta che non si tiene un cacio in bocca neanche a pagarla e la mia certezza che ormai in casa sanno anche i millesimali delle percentuali 💀#grandefratello pic.twitter.com/HrsbQRANWC — 𝙈𝙖𝙨𝙨𝙞 (@barumiliano) December 5, 2023

Garibaldi ha chiesto alla coinquilina informazioni sui nuovi concorrenti. “Sapevi che entravano?”, ha chiesto. Greta a risposto: “Di lui? Io sì… invece che l’altro ero convinta quell’altro…”, probabilmente riferendosi a Luca Vetrone. A questo punto Perla ha indagato, ma Greta, resasi conto di aver infranto il regolamento, ha risposto “Niente… Poi mi sgridano”, scatenando le risate di Giuseppe Garibaldi e Perla.