Manca poco per la finale del Grande Fratello. La nuova edizione, iniziata l’11 settembre 2023, si chiuderà il 4 aprile con la vittoria di uno dei concorrenti rimasti ancora tra le mura del loft di Cinecittà. Le prime finaliste sono Beatrice Luzzi, che ha conquistato la finale per prima portandosi a casa una percentuale del 60%, e Rosy Chin, nominata finalista durante lo scorso appuntamento del reality show.

L’appuntamento con la nuova puntata del Grande Fratello è per le 21.40 su Canale 5. Si tratta della 44esima diretta del reality condotto da Alfonso Signorini aiutato da Cesara Buonamici come opinionista e Rebecca Staffelli per commentare il sentiment del pubblico a casa tramite i social. Nell’attesa della puntata di stasera scopriamo cosa dicono le anticipazioni per la nuova puntata del reality di Canale 5.

Grande Fratello, Mirko fa una sorpresa a Perla

Nuovo confronto tra Mirko e Perla. Secondo quanto riporta Il Gazzettino, “Brunetti tornerà nella casa per riabbracciare la donna (dice) della sua vita. E secondo i rumors che circolano in rete potrebbe addirittura chiedere all’inquelencer di sposarlo, ma sono solo voci di corridoio. Come reagirà la Vatiero?”, scrive il Gazzettino. Sui social tanti commenti su quella che potrebbe essere la sorpresa di Mirko a Perla.

“Se stasera fanno questa pagliacciata di Mirko che chiede la mano a Perla, spero che Perla tiri fuori il carattere e lo distrugga, perché è chiaramente una stronzata a favore dei perletti e lui si un vero pagliaccio…cara Loana”, scrive una utente su X, commentando la notizia della sorpresa che Mirko farà alla sua storica ex fidanzata Perla Vatiero.

Raga ma siete impazzite a credere mirko possa proporsi a perla dopo che si dicono che devono viversi fuori e capire ancora molto?

Non hanno regalato un 🍋 in tv e secondo voi regalano una proposta, voi state male, speriamo in un semplice abbraccio #perletti — Reality_gflive (@GfliveReality) March 14, 2024

Dopo la voce sulla sorpresa di Mirko a Perla, c’è anche chi non crede che l’ex gieffino possa fare davvero una proposta di nozze alla ex fidanzata. “Raga ma siete impazzite a credere Mirko possa proporsi a perla dopo che si dicono che devono viversi fuori e capire ancora molto? Non hanno regalato un in tv e secondo voi regalano una proposta, voi state male, speriamo in un semplice abbraccio”.