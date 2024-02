Se Perla Vatiero è diventata la seconda regina di questo Grande Fratello insieme a Beatrice Luzzi, Mirko Brunetti si gode la popolarità fuori dalle porte di Cinencittà. L’ex volto di Temptation Island è stato eliminato al televoto a sorpresa prima di Natale e ha quindi lasciato le sue ex (in gioco c’è ancora Greta Rossetti) al reality di Canale 5. Sempre presente in studio, nel parterre dei concorrenti usciti, e più volte rientrato in casa per dei faccia a faccia, è tornato a essere molto presente sui social.

È single al momento ma sono mesi che il pubblico segue appassionatamente le vicende di Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti e dopo tutto quello che è accaduto tra i tre ex protagonisti di Temptation Island pochi credono che sia tutto finito. Almeno tra Mirko e Perla, che sono reduci da una storia d’amore lunga cinque anni con tanto di convivenza. Tutti e tre sembrano concentrati su se stessi ma ciò nonostante in molti continuano a sperare in un ritorno di fiamma tra i Perletti.

Mirko: “Con questa chiudo”. Le parole su Perla

Sia Mirko che Perla hanno già abbondantemente detto che tra i due c’è un forte affetto, perché tutti quegli anni insieme non si cancellano in un istante ma larga parte del pubblico è convinto che quando finirà il Grande Fratello torneranno insieme. Sarà per questo che lui ha deciso di intervenire ancore una volta sull’argomento.

Nelle ultime ore, rispondendo alle parole di una follower su Threads, Mirko ha di fatto frenato per l’ennesima volta sul ritorno di fiamma con Perla. Tutto è iniziato quando l’utente in questione ha scritto all’ex gieffino di non essere più fan dei Perletti, accusandolo di essere poco chiaro sui suoi sentimenti.

Un pensiero per cui Mirko si è sentito in dovere di rispondere e per fare chiarezza ha scritto: “I fan veri vogliono il bene di entrambi a prescindere dalla coppia. Con questa chiudo. Buonanotte”. Insomma, stando alle sue parole sembrerebbe essere sicuro della sua decisione di troncare. Lo sarà anche quando rivedrà Perla fuori dalla casa?