“Attenta Perla, guarda Mirko che combina alle tue spalle…”. C’è posta per la trionfatrice del Grande Fratello. Le segnalazioni partono direttamente dai suoi fan e dalle cosiddette luzzers, le fan di Beatrice Luzzi che non hanno accettato la sconfitta del loro idolo. Nel mirino Mirko, l’ex fidanzato con il quale Perla ha ricucito durante il reality di Canale 5, e una delle ex gieffine, una delle inquiline più affascinanti.

“Attenta Perla”, dicono queste segnalazioni accompagnate da un video pubblicato su X. “Possibile che lei non si sia accorta e non dica niente davanti a tutto ciò”, esclamano le perliners infuriate. “Non fidarti, Perla” aggiungono altri supporter della vincitrice del GF.

Grande Fratello, Mirko beccato con Angelica. Visti e filmati assieme

La clip mostra Mirko all’interno di un centro commerciale, vicino a lui c’è Angelica, la bella concorrente di Roma con cui Mirko era stato visto alla festa organizzata da Ciro Petrone a Napoli mentre Perla si trovava ancora dentro la casa. Con Angelica e Mirko appare anche Marco Maddaloni. Sembra che la scena sia stata girata all’interno di un commerciale. I tre gieffini parlano con alcuni telespettatori. Poi avviene qualcosa che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Ma che scena imbarazzante. Lui che vuole abbracciare la cozza,ma si accorge di essere ripreso!#GrandeFratello #luzzers pic.twitter.com/0sDSMJp901 — Beautiful👑🔥66%🔥👑 (@Beautif42601711) April 2, 2024

Come fosse uno slancio naturale, in maniera spontanea, Mirko allunga una mano per abbracciare Angelica sulle spalle. Poi però il fidanzato di Perla ha un sussulto, si accorge infatti che in quel momento alcune persone stanno riprendendo la scena con il cellulare. Forse pensando alle possibili reazioni che susciterebbe il video, Mirko si blocca e ritrae la mano, facendo il vago.

Ormai però la frittata è fatta. Le immagini hanno fatto già il giro del web. E sotto ci sono decine di commenti. Il gesto sembra assolutamente innocuo, un abbraccio tra amici, ma le perliners non lo accettano. All’attacco anche i fandom avverarsi: “Ma che scena imbarazzante. Lui che vuole abbracciare, ma si accorge di essere ripreso!”. “Secondo me altro che Perla a lui piace più Angelica”. Altri minimizzano il caso: “Che pesantezza che siete, siete veramente pesanti e la fate vivere pesante a loro anche un’amicizia. Lasciateli perdere”. Il gesto si spiegherebbe con l’intenzione di non alimentare inutili polveroni mediatici sul nulla. Altri commentatori sostengono che si tratti di un video vecchio: “Che senso ha tirarlo fuori ora”. “La sostanza non cambia”, ribattono altri.

C’è chi ricorda poi un altro dettaglio. Durante il suo soggiorno a Roma per partecipare alle puntate serali del Grande Fratello, Mirko è stato ospite proprio a casa di Angelica. Quindi sicuramente tra i due c’è una forte amicizia. Lo ha detto anche Alfonso Signorini. Così come c’è una forte amicizia tra Mirko e il fidanzato di Angelica. Quest’ultima è infatti felicemente fidanzata.