Dentro la casa del Grande Fratello la loro unione ha fatto discutere e sollevato dubbi. Erano molti quelli a pensare che la coppia formata da Mirko Brunetti e Perla Vatiero fosse costruita a tavolino. C’erano stati dei segnali che il pubblico, non tutto ma una parte di esso, aveva interpretato in questa direzione. “Lui che rivolta sempre la frittata. Lei che prima dice una cosa poi un’altra: c’è tanta puzza di bruciato in questa coppia”, si legge su Instagram.

Dubbi che ora vengono in qualche modo rinfocolati. Le parole di Perla a Verissimo hanno infatti aperto la porta ad illazioni. Perla che prima di Mirko ha parlato del suo rapporto con Greta Rossetti. “La nostra storia sembra un film. Anche lei ha ammesso che comunque non era innamorata di Mirko. Era semplicemente un’infatuazione”.





Grande Fratello, Perla Vatiero frena sulla convivenza con Mirko

“E semplicemente si è fatta prendere dal momento anche lei, buttandosi in modo un po’ superficiale in questa situazione. A me dispiace un po’ per tutto, per tutta la situazione che s’è creata però devo dire che siamo state brave a gestire questa cosa. Forse magari nei primi mesi no, perché ci sono state delle cose a livello social che ci sono venute un po’ contro, però, ritrovandoci all’interno della casa, ci siamo chiarite”.

“Lei mi ha spiegato un po’ di cose e mi ha fatto piacere conoscerla, in modo un po’ più profondo. La situazione Mirko l’ho accantonata del tutto, ho conosciuto Greta… Ci siamo date qualcosa l’una per l’altra. Siamo amiche”. Poi la sorpresa su Mirko con il quale Perla avrà già avuto un confronto: “Non andremo a convivere subito, dobbiamo organizzarci, sono cambiati molti equilibri”.

“Lontani dalle telecamere abbiamo parlato poco, ci siamo un po’ goduti il momento, ci siamo vissuti perché desideravamo da tanto non essere sotto le telecamere. Quindi, anche solo toccarci, lo stare insieme, cercare la complicità, la normalità, ecco. Quello che volevamo da un po’ e ci mancava tantissimo perché fondamentalmente è quello che siamo”. Il pubblico ha visto queste affermazioni come un mettere la mani avanti: “Tempo due settimane e si lasciano”.