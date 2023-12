Grande Fratello 2023, la decisione di Mirko Brunetti lascia senza parole. Il percorso all’interno della casa più spiata d’Italia non è stato certamente lineare per lui: Mirko si è ritrovato a vivere un turbolento rapporto sentimentale sia con l’ex fidanzata Perla, poi diventata concorrente, e dopo anche con Greta Rossetti, con cui l’ex gieffino aveva una relazione a inizio del reality. Ma adesso, il cuore single di Mirko potrebbe essere pronto a cercare nuovamente il vero amore.

La scoperta su Mirko Brunetti dopo il Grande Fratello è una vera ‘bomba’. L’ex gieffino oggi è single: com’è noto, Greta Rossetti ha deciso di lasciarlo in diretta tv quando ha iniziato a comprendere che Perla Vatiero occupava ancora un posto significativo tra i pensieri del fidanzato. Una storia che ormai tutti conoscono e che per Mirko richiede anche il giusto tempo per essere metabolizzata.

La scoperta su Mirko Brunetti dopo il Grande Fratello è una vera ‘bomba’: “Mi piacerebbe farlo…”

“Sono state due persone molto importanti per me. Certo, con Perla ho vissuto insieme per anni. Io e lei abbiamo una complicità pazzesca e ci capiamo su tutto“, ha spiegato Mirko Brunetti nel corso del live dopo l’uscita dalla casa. Polveroni, indiscrezioni e continui chiarimenti si sono susseguiti sulle vicende sentimentali dell’ex gieffino che oggi potrebbe essere pronto a iniziare un’altra avventura con uno scopo ben preciso, quello di trovare nuovamente l’amore.

E quale posto migliore se non il trono di Maria De Filippi? Avete capito bene…Mirko Brunetti pronto a sedere sul trono di Uomini e Donne? Lo avrebbe rivelato lui stesso in un’intervista rilasciata a Chi: “Sì, lo farei, sono sincero, magari non subito. Ma lo farei solo come tronista, non come corteggiatore”, ha riferito al magazine.

No va bhe io mi immagino la scena di lui sul trono e Maria: Mirko guarda abbiamo contattato mezza Italia e quando hanno saputo chi c'èra sul trono hanno tutte rifiutato perché ti rivogliono con la tua ex e anzi hanno pure aggiunto che " vuoi non vuoi amò già sai" #perletti pic.twitter.com/AVOschD2T2 — greatb312 (@greatb312) December 27, 2023

Anche perchè nel corso della stessa intervista, Mirko ha affermato di aver chiuso il capitolo sentimentale tanto con Perla che con Greta: “Con Greta? Sono successe troppe cose. Ho capito che viviamo due vite troppo diverse. Non mi è piaciuto come mi ha attaccato sua madre per difendere la figlia, ci sono rimasto male. Anche Greta ci ha messo del suo, sui social e al Gf. Da quest’estate mi ha messo troppe volte in difficoltà, ha pensato più a se stessa che alla parola “insieme”. Con Greta ho chiuso perché mi ha lasciato, con Perla ho chiuso sei mesi fa, bisognerebbe ricordarlo. Ho bisogno di stare da solo per chiarirmi le idee. Voglio farmi conoscere per come sono e non per il triangolo”.