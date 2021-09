“Cosa mi stanno facendo”. GF Vip, scoppia il caso Miriana Trevisan. Occhio alle donne della Casa

Nella casa del Grande Fratello Vip gli animi si stanno scaldando. In tutti i sensi. Prima lo scontro tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi. Poi il bacio tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassiè. Per non parlare della violazione del regolamento da parte di Miriana Trevisan e di Gianmaria Antinolfi. I due concorrenti si sono infatti coperti il microfono mentre parlavano. Subito dopo la stessa showgirl aveva dichiarato: “Speriamo non abbiano sentito perché queste sono cose pesanti”.

Ora, ancora una volta, è la stessa Miriana Trevisan a finire nell’occhio del ciclone. L’ex stellina di Non è la Rai ed ex velina di Striscia La Notizia si è resa protagonista di uno sfogo. A quanto pare la Trevisan non è riuscita ad integrarsi bene all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Niente di nuovo sotto il sole, si dirà, d’altronde non si può essere simpatici a tutti. In questo caso, tuttavia, Miriana ha deciso di affrontare le altre concorrenti a muso duro.

I primi segnali di insofferenza dovuta alla convivenza forzata si iniziano a far sentire. Miriana Trevisan ritiene di non essere stata accettata dal gruppo femminile all’interno della Casa. Ogni tentativo di rendersi utile ha avuto come unico risultato il fatto di essere rimproverata. Anche Manila non è stata tenere con Miriana. Così quest’ultima ha deciso di affrontare la questione apertamente.





“Volevo fare a modo vostro – le parole di Miriana Trevisan alle altre donne della Casa – perché c’eravate già e quindi qualcosa l’ho sbagliato. Poi singolarmente va bene, invece quando entro nel gruppo non mi ascoltate Vi posso piacere e non piacere, non fa niente”. Manila Nazzaro ha replicato sostenendo di non avere nulla contro Miriana: “Quando ognuno di noi fa una cosa, credo di poterlo dire ad alta voce, nessuno di noi lo fa per prepotenza, né per egocentrismo. Tutto quello che diciamo è per avere un equilibrio, noi donne siamo il fulcro dell’equilibrio di questa casa”.

In seguito Miriana Trevisan e Manila Nazzaro si confrontano e sembra che la conflittualità sia superata. Poi però Miriana sottolinea un diverso atteggiamento nei suoi confronti da parte di alcune vip: “Percepisco un po’ un gruppo, che se faccio qualcosa e non va, mi attacca. Io non voglio avere il terrore. Quando entro nel gruppo voglio fare qualcosa… Raffaella e Ainett le sento fredde, ma mica posso piacere per forza”. E voi, avete notato lo stesso comportamento nei confronti della ‘povera’ Miriana?