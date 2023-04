In queste settimane è tempo di bilanci in vista della pausa estiva dei principali programmi televisivi. Alcuni hanno già chiuso i battenti, mentre altri lo faranno molto presto. Ma i vertici continuano a lavorare alacremente per organizzare al meglio la prossima stagione televisiva. E ad essere coinvolta da queste scelte è anche la conduttrice Milly Carlucci, che sta attendendo la decisione della Rai. In piedi ci sono state diverse ipotesi, ma sembra che una scelta definitiva sia ormai stata fatta.

Probabilmente Milly Carlucci è già stata chiamata per informarla dell’imminente decisione della Rai. Lei non ha mai smesso di lavorare con impegno e vuole farlo anche nel prossimo futuro, ma in particolare una trasmissione è sembrata essere fortemente a rischio a causa di ascolti non eccezionali. Le aspettative della vigilia erano differenti, ma nonostante questo la donna è andata avanti per la sua strada mostrando le sue qualità professionali fino all’ultimo minuto della puntata conclusiva.

Milly Carlucci, la decisione della Rai sul suo programma

Possiamo subito affermare che ciò che concerne Milly Carlucci, con la decisione della Rai sempre più vicina, fa riferimento a Il cantante mascherato. La quarta edizione è finita da poco col successo di Samuel Peron, ma ci si è già proiettati in avanti e si è sparsa la voce che la trasmissione non avrebbe avuto seguito. Si parlava quindi di una chiusura, dato che il pubblico non ha risposto alla grande tranne in occasione della finale, quando comunque la tv di Stato ha conquistato il 35% di share.

Il sito TvBlog ha fatto il punto della situazione su Il cantante mascherato e c’è già una prima importante notizia. Salvo ulteriori dietrofront, la Rai non avrebbe intenzione di cancellarlo dal palinsesto. Ma ci sarebbe una sorta di ridimensionamento, infatti Milly condurrebbe solamente 4 puntate a differenza delle 6 dell’ultima edizione. L’anno prossimo gli appuntamenti dovrebbero essere trasmessi il mercoledì sera, o al massimo il venerdì, quindi sarebbe stata bocciata l’ipotesi di confermarlo al sabato.

TvBlog ha anche preannunciato la possibilità che gli autori possano modificare il regolamento. Occorrerebbe fare circa 4 svelamenti ogni puntata per evitare che il pubblico possa annoiarsi. Staremo a vedere cosa sarà deciso tra qualche mese.