“Si è saputo”. Paola Turci e Francesca Pascale, la prima notizia bomba dopo il matrimonio

Milly Carlucci sta preparando la nuova stagione di Ballando con le stelle. In questi giorni la conduttrice è in giro per l’Italia a selezionare con Ballando on the road danzatori professionisti e no da inserire nei suoi due talent show per Rai1, Ballando con le stelle (la 17esima edizione partirà l’8 ottobre) e Il cantante mascherato (in onda nel 2023). Tutti conoscono il carattere meticoloso di Milly Carlucci e non sorprende che in piena estate e con temperature elevate stia lavorando tanto per i suoi programmi tv.

Al Messaggero Milly Carlucci ha concesso una lunga intervista in cui ha parlato del suo impegno in tv con Ballando con le stelle facendo anche una rivelazione. Dapprima ha raccontato il segreto del successo:“Per farcela non in Rai, ma in tv, bisogna saper navigare fra i grandi cambiamenti di gusto, cercare di capire cosa vuole il pubblico e preservare la coerenza con se stessi. È un mestiere complicato ed è molto diverso da quello che immagina la gente. Non è solo una vita meravigliosa fatta di risate e autografi. Per niente. Servono determinazione, umiltà, resistenza. E, a volte, follia. Quando diciassette anni fa ho proposto Ballando con le stelle, i balletti in tv nessuno li voleva”.





Milly Carlucci Ballando pensa a Paola Turci e Francesca Pascale

Poi il discorso è finito sul prossimo cast di Ballando con le stelle anche perché i nomi di possibili concorrenti da Gabriel Garko a Iva Zanicchi, da Nino D’Angelo a Nancy Brilli, Marta Flavi, Eva Robin’s, Beppe Convertini. “Dico solo che alcuni di loro sono stati contattati, ma bisogna fare gli abbinamenti con i maestri, impresa mai semplice – afferma Milly Carlucci -. C’è tempo per ufficializzare. Posso confermare che vorrebbero partecipare in tantissimi, e questo mi fa piacere: il programma funziona alla grande. Posso aggiungere che l’impianto drammaturgico, oltre al ballo, si basa sulle storie importanti delle persone in gara, e tutte insieme devono avere un senso”.

Il giornalista incalza Milly Carlucci su una coppia di cui si parla molto in questi giorni: Francesca Pascale e Paola Turci. E la conduttrice risponde in modo risoluto: “Sì, certo. Ci abbiamo sicuramente pensato. Noi per fare le scelte giuste seguiamo anche la cronaca, ovvio. E poi conosco bene Francesca, anche perché in passato avrei voluto fare delle cose con lei ma poi non ci siamo mai riusciti. Adesso dobbiamo solo aspettare, si sono appena sposate. Di sicuro le voglio almeno come ospiti di una puntata”.

Infine Milly Carlucci ha rispedito al mittente le insinuazioni che la vorrebbero rigida e fredda: “Non lo sono per niente, mi adatto a tutto e cambio pelle quando serve. Il tempo che passa? Non lo temo, ma mi fanno paura le malattie. E se penso alla pensione, mi viene da ridere. Nel mio mondo è il mercato, con la concretezza dei risultati, a decidere chi deve andare in pensione. Io, però, li porto ancora a casa, e quindi non ci penso proprio”.

