Ballando con le Stelle, il ‘no’ del concorrente svelato solo oggi. Due colossi del piccolo schermo sono pronti a sfidarsi. Da un lato il gF Vip 7 di Alfonso Signorini, dall’altro il talet show di Milly Carlucci. Cast che si stanno avviando a una definizione sempre più ufficiale e tanti concorrenti pronti a concorrere per il premio della vittoria. L’indiscrezione fa ‘gola’.

Milly Carlucci, la concorrente presto a Ballando con le Stelle. A svelarlo è stato Giuseppe Candela su Dagospia, dopo aver parlato del ‘no’ secco di un’altra vip: “Il successo del programma cult Belve non è di certo passato inosservato. La trasmissione condotta da Francesca Fagnani tornerà in onda a fine ottobre su Rai2 ma la giornalista negli ultimi mesi avrebbe ricevuto diverse proposte”.





Milly Carlucci, la concorrente presto a Ballando con le Stelle: “La figlia di…”

Francesca Fagnani a Ballando con le Stelle, il ‘corteggiamento’ di Milly Carlucci non ha dato i frutti attesi: “In primis le sarebbe stato offerto un ruolo a Ballando con le Stelle ma anche di partecipare come giudice a Non sono una Signora, lo show dedicato al mondo drag condotto da Alba Parietti. Fagnani ha declinato entrambe le offerte”. (Mily Carlucci, una doccia fredda a Ballando con le Stelle).

Ma dopo il ‘no’ della Fagnani, un’altra indiscrezione di Dagospia alaza nuovamente l’asticella delle aspettative: “Il cast dello show di Milly Carlucci è noto e assai promettente. Un lavoro che continua per tutto l’anno, con pochi posti a disposizione c’è qualcuno che resta a casa”.

“Stando alle nostre fonti avrebbe sostenuto più di un provino anche Romina Carrisi, figlia di Romina Power e Albano Carrisi, quest’ultimo concorrente dell’edizione 2021. Un nome che ha ottenuto apprezzamenti dalla Carlucci che però ha deciso di puntare su un’altra “figlia di”, Rosanna Banfi”.

