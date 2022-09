Eleonora Rocchini e Oscar Branzani, si torna a parlare della coppia di Uomini e Donne. Parole che arrivano proprio mentre il dating torna con il suo carico di storie e polemiche. Nonostante le nuove puntate saranno trasmesse solo in settembre infatti è già tempo di registrazioni e le prime indiscrezioni lasciano pensare che sarà un anno spumeggiante. Una notizia in particolare riguarda Riccardo Guarnieri e la nuova tronista Federica Aversano. L’ex corteggiatrice ha “fatto il salto” e siede sul trono insieme a Lavinia Mauro, che al contrario è una sconosciuta per il pubblico.



Maria De Filippi ha subito spiegato a Riccardo Guarnieri che se interessato a corteggiarla dovrebbe spostarsi nel trono classico e nel caso in cui la tronista lo eliminasse potrebbe andare a casa. A quel punto, visto anche il non interesse di Federica Aversano, Riccardo ha rinunciato all’idea di corteggiarla. E ha anche mandato via una dama arrivata in studio per lei.





UeD, Eleonora Rocchini sull’ex: “A Oscar Branzani auguro il bene”



Tornando a Eleonora Rocchini e Oscar Branzani, la coppia uscita da Uomini e Donne è stata insieme per ben quattro anni. Poi si sono lasciati e l’ex corteggiatrice è finita al centro del gossip per la sua relazione con Nunzio Moccia, ex fidanzato della sorella di Oscar. Su quel momento e sulle tante cattiverie ricevute Eleonora è tornata parlare. “È stato un periodo davvero pesante per me. Dietro ai miei sorrisi c’era una difficoltà infinita! Grazie al mio terapeuta sono riuscita a uscire da quella situazione per me distruttiva”. (Leggi anche “Facciamo una strage”. Eleonora Daniele e la figlia minacciate di morte: cosa è successo)



E ancora: “Chiedere aiuto a persone competenti deve farvi sentire forti, non deboli. Chiedere aiuto è amore per sé stessi. Attualmente Nunzio ed Eleonora vivono la loro storia d’amore a pieno, condividendo quotidianità e amore. […] Destino o no, onestamente non poteva capitarmi cosa migliore! Siamo talmente complici che neanche i giorni “No” riescono a farci perdere quello scintillio che proviamo l’uno per l’altra. È una cosa rara, che va custodita con cura!”.



Eleonora ha poi rotto il silenzio anche su Oscar che ha da poco ufficializzato sui social la sua relazione con Alexia Cotruta. “Tutti meritano di trovare la felicità. Auguro a tutti di poter trovare ciò che io dopo anni ho trovato e tenerselo stretto! Viva l’amore”. Insomma, nessun rancore tra i due ex fidanzati.

