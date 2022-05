“È finita”. Titoli di coda tra l’ex UeD e il fidanzato: fuori tutte le prove

Brutte notizie per una coppia vip, anche se mancano ancora le conferme ufficiali. Purtroppo sono diventati ormai tanti gli indizi che fanno ipotizzare che tra i due le cose non stiano andando bene, anzi, potrebbero anche essersi lasciati definitivamente. A rivelare tutto ci ha pensato il sito ‘Very Inutil People’, che ha osservato attentamente quello che è successo sui social. Le news tutt’altro che incoraggiano fanno riferimento a Eleonora Rocchini di ‘Uomini e Donne’, ex volto della trasmissione.

Di Eleonora Rocchini di ‘Uomini e Donne’ se n’è parlato poco negli ultimi tempi, infatti la sua vita sembrava stesse procedendo senza problemi. Di crisi con il suo partner se n’era discusso anche in passato, ma aveva deciso di rispondere alle voci su una presunta rottura tra lei e Nunzio pubblicando una serie di foto in cui posa, felice e innamorata, con il suo fidanzato. E ogni scatto era accompagnato dalla frase “Ti amo”. Ma adesso le cose pare che siano cambiate decisamente in peggio.





Eleonora Rocchini di Uomini e Donne si è lasciata con Nunzio Moccia?

E adesso Eleonora Rocchini di ‘Uomini e Donne’, che è stata fidanzata anche con Oscar Branzani, sarebbe in crisi profonda con il suo partner Nunzio Moccia. Eppure solamente alcune settimane fa tutto sembrava rose e fiori, visto che sui rispettivi profili social venivano pubblicate ripetutamente foto che raffiguravano una coppia felice. Ma ora si sarebbero addirittura bloccati sui social network, come svelato da ‘Very Inutil People’, e poi lei ha postato un paio di storie Instagram che lasciano presagire brutte cose.

Stando a quanto è stato possibile vedere su Instagram, Eleonora Rocchini di ‘Uomini e Donne’ ha voluto postare una storia del suo personal trainer, che l’ha ripresa mentre era intenta a scoppiare in lacrime. E l’ex protagonista del dating show di Maria De Filippi ha commentato: “Stamattina un po’ piangistica”. Ma è quando ha pubblicato qualcosa inerente il suo trasloco e dunque il suo trasferimento in una casa di Firenze, dopo aver lasciato Milano, che i fan si sono seriamente preoccupati.

Come didascalia della storia di Eleonora riguardante il trasloco, l’ex ‘Uomini e Donne’ ha scritto: “Sei stata il mio punto fermo, la mia dimora. Sei stata il posto dove mi rifugiavo e mi nascondevo da ogni malessere. Ho dei ricordi bellissimi, grazie casa”. E questo ‘addio’ alla vecchia abitazione sembrerebbe proprio una sorta di commiato anche a Nunzio. Ma si resta ancora in attesa di ufficialità.

