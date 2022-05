“Tra noi è finita, era ora di dirlo”. Amore al capolinea per la coppia nata in tv. Voci azzerate dopo l’annuncio ufficiale

Davide Vavalà e Sofia Cerio sono due ex protagonisti del reality Il Collegio. Hanno partecipato alla quinta edizione del programma. A fine dicembre 2020 si sono fidanzati. Già durante la docu-fiction di Rai2 era emersa una certa sintonia tra loro, ma non era sfociata in nulla di concreta. Poi è stato Davide Vavalà attraverso una Instagram Stories a rendere ufficiale l’unione: “Sì ragazzi miei, siamo una coppietta felice. Giuro che la smetto con queste storie sdolcinate, però sono felice e volevo condividere questa cosa con voi”.

Una relazione che è andata avanti per qualche tempo tra alti e bassi: infatti c’era stata una rottura l’estate dello scorso anno, cui ha fatto seguito un riavvicinamento. Tra Davide Vavalà e Sofia Cerio era nuovamente scoppiata la passione e all’inizio di quest’anno c’è stata la conferma dopo un video pubblicato dal creator bolognese, in cui si vedono i due guardarsi con complicità e amore. Nella descrizione Davide Vavalà si limita a taggare Sofia Cerio, ma nei commenti non manca di mettere di commentare chi gli dice: “Aiuto che carini” o “Non ha mai smesso di amarla” o a mettere like a chi scrive: “Si ritorna sempre dove si è stati bene”. Insomma, una conferma in piena regola.





Nelle ultime ore i fan erano nuovamente preoccupati per il destino della coppia dal momento che alcune indiscrezioni sostenevano che fosse nuovamente finita. Lo stesso Davide Vavalà scriveva così su Instagram: “È da ormai un anno che trascuro quella che è la mia vera passione e quello che voglio davvero condividere con voi – sono le parole riportate da Webooh -. Sto parlando della mia arte. In questo ultimo periodo ho dato tutto il mio tempo a persone che pensavo volessero il mio bene, per poi ritrovarmi solo e privo di stimoli”.

“Ho dovuto ricominciare da queste delusioni e adesso che sono completamente concentrato su me stesso, mi chiedo se abbia avuto senso disperarmi per qualcuno che ha scelto di tagliarmi fuori dalla propria quotidianità senza il minimo risentimento”. La conclusione del messaggio di Davide Vavalà ha fatto pensare a un riferimento a Sofia Cerio. Ed in effetti è così: il giovane influencer ha confermato la fine della relazione spiegando che è finita da circa un mese.

Ha rivelato su Instagram che la storia si è conclusa da quando ha smesso di pubblicare contenuti insieme a lei: “Con Sofia è finita, era ora di dirlo. È un peso che mi tolgo, svegliarmi ogni mattina e vedere i DM pieni di “ma con Sofia come non va?”, anche basta. Sono felice di dirlo, felice insomma, però almeno mi tolgo questo peso e spero di non trovare più i DM di queste cose. L’unica cosa che mi dispiace è che un mese che non la sento, niente, e mi sembra abbia un po’ dimenticato alcune che le avevo detto, di persone che non vogliono assolutamente il suo bene che le ronzano intorno, va bene così”.

