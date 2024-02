Da Sanremo a “Ballando con le Stelle“, il colpaccio di Milly Carlucci. Non si è ancora spenta l’eco sul Festival di Sanremo che già si parla della partecipazione dei cantanti ai vari programmi. La conduttrice è al lavoro per completare il cast della prossima edizione dopo la vittoria di Wanda Nara che ha avuto la meglio su Simona Ventura. Anche se manca un po’ già arrivano indiscrezioni bomba.

Sono stati diversi gli artisti che sono riusciti a mettersi in mostra durante la manifestazione canora più attesa dell’anno. Non solo i più famosi come Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Annalisa e Mahmood, ma anche i talenti emergenti come Tedua e Clara, quest’ultima nota al grande pubblico per essere un volto di “Mare Fuori”. Ora arriva la voce sulla rapper.

Ballando, la voce su Milly Carlucci: “Ha avuto un vero colpo di fulmine…”

Secondo quanto riportato da Alberto Dandolo sull’ultimo numero di Oggi sembra che Milly Carlucci abbia intenzione di portare a Ballando con le Stelle una dei big di Sanremo. Stiamo parlando in particolare di Big Mama: “Ha avuto un vero e proprio colpo di fulmine professionale… È stregata dalla rapper campana dopo averla vista sul palco dell’Ariston durante quest’ultima edizione di Sanremo”.

Non sappiamo se la conduttrice Rai riuscirà a portare a casa il risultato, ma a quanto pare starebbe facendo carte false per avere l’ok di Biga Mama: “Sta facendo fuoco e fiamme per arruolarla nel cast della nuova edizione di Ballando con le stelle”. Il vero nome della cantante è Marianna Mammone, ha 23 anni e al Festival ha presentato il brano “La rabbia non ti basta” arrivando 22esima.

Durante il Festival su Big Mama c’è stata anche una polemica relativa al ‘body shaming’. Striscia La Notizia è stata criticata per aver scherzato sulla somiglianza della cantante con un personaggio della Disney, Ursula de La Sirenetta. Inoltre la Rai ha avviato un provvedimento disciplinare nei confronti di un giornalista per un tweet denigratorio sull’outfit dell’artista.

