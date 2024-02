Incredibile rivelazione su Sanremo 2024, nonostante dalla finale siano passati circa dieci giorni. Arrivata la presunta conferma relativa a due cantanti maschi, che sarebbero gay e che sarebbero finiti a letto insieme. Ma si sono aggiunti altri dettagli ancora più clamorosi e intimi, che hanno lasciato senza parole il pubblico. Dettagli scottanti giunti dopo il Festival della canzone italiana.

A Sanremo 2024 questi due cantanti maschi gay sarebbero stati a letto insieme, ma hanno chiesto anche un aiutino ad altre persone. La città ligure si è trasformata quindi in un posto molto bollente per quanto riguarda presumibilmente le stanze di hotel sanremesi. Andiamo a vedere insieme chi ha fatto trapelare queste informazioni e cosa è stato svelato esattamente.

Leggi anche: “Mi devo fermare, non ce la faccio”. L’annuncio del cantante subito dopo Sanremo 2024





Sanremo 2024, la notizia bomba sui due cantanti maschi gay: “A letto insieme”

La rivelazione certamente più interessante su questi artisti di Sanremo 2024 è che si tratta di due cantanti maschi, ma gay non ufficialmente, nel senso che non hanno mai confessato il loro orientamento sessuale. E si sarebbero divertiti non poco non solo tra di loro, ma anche con altri ragazzi. Almeno stando al racconto di queste ore, opera del sito Dagospia.

Dagospia ha quindi scritto: “I due giovani cantanti maschi hanno rafforzato la loro amicizia in quel di Sanremo. Sono entrambi gay non dichiarati e tra loro è nata una grande complicità sul materasso. Ma attenzione! Amando nel talamo le stesse preferenze hanno ben pensato di inserire sempre un terzo e ogni volta diverso. Chi sono?”. E qualcosa era emerso anche nei giorni scorsi.

Anche se Dagospia non ha fatto nomi, gli indizi sembrerebbero proiettarsi verso Marco Mengoni e Mahmood, anche perché proprio il direttore Roberto D’Agostino e anche il giornalista Peter Gomez hanno parlato apertamente della presunta omosessualità dei due cantanti durante la loro ospitata a Che sarà su Rai3.