Una brutta notizia arriva dal mondo della musica. Un cantante, reduce da Sanremo 2024, ha annunciato di volersi fermare perché non è in condizione di andare avanti. Ci sono dei problemi che lo stanno attanagliando da tempo ed è arrivato il momento di uno stop per provare a riprendersi il prima possibile. La rivelazione ai fan è giunta nella giornata del 15 febbraio attraverso il suo profilo Instagram.

Il cantante di Sanremo 2024 non ha potuto fare altro che optare per lo stop. E il suo annuncio è iniziato così: “Grazie a quest’esperienza ho capito che essere se stessi e dire la verità è importante, bisogna accettare quello che si è. A scanso di equivoci classici da web non faccio questo discorso ora per via di un posto in classifica, anche il Sanremo precedente l’ho vissuto con lo stesso disagio”.

Sanremo 2024, il cantante dice stop per ora: “Non ho energie”

A meno di una settimana dalla fine di Sanremo 2024, il cantante ha deciso di scrivere questo messaggio social per comunicare lo stop temporaneo alla sua musica: “Non riesco più a fingere che vada tutto bene e che sia felice di quello che sto facendo. A volte bisogna avere il coraggio di fermarsi e sono qui per condividere con voi che ho deciso di farlo. L’uscita del mio album Privacy e il concerto al Forum di Assago del 5 ottobre sono rimandati. Per chi ha messo amore e fiducia in questo progetto preacquistando i biglietti del Forum o il disco riceverà il rimborso”.

A sospendere momentaneamente la sua professione di cantante è Sangiovanni, il quale ha dunque precisato che questa scelta non sia stata influenzata dal penultimo posto del Festival. L’artista ex Amici ha aggiunto: “I dettagli sono tutti nelle storie. Ho ricevuto tantissimo sostegno che non mi aspettavo e tantissima comprensione che per me in questo momento rappresentano la cosa più importante, anche perché mi sembra di sentire che quello che vivo io tocca tante persone e mi fa sentire meno solo. Davvero grazie. Voglio precisare che non sto mollando, credo tanto nella mia musica e in questo progetto”.

L’ex fidanzato di Giulia Stabile ha concluso: “Allo stesso tempo non ho le energie fisiche e mentali in questo momento per portarlo avanti. Non ve lo meritate voi, e non se lo merita il mio team (che per altro ringrazio per la vicinanza). Voglio stare bene per condurre al meglio la musica vista come ‘lavoro’. Continuerò a scrivere e a stare in studio perché fa parte del mio benessere e nel mentre inizierò a dedicare il tempo a me stesso per migliorare questa condizione. So che mi aiuterà e che tornerò presto, anche più forte di prima. Vi voglio bene”. Sangiovanni ha ricevuto subito attestati di vicinanza da colleghi come Emma, Francesca Michielin, Alessandra Amoroso, Fred De Palma, Madame e Levante.