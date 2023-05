Continua a tenere banco la prossima edizione di Ballando con le stelle, con Milly Carlucci che sta lavorando alacremente per farsi trovare pronta. Sarà un’estate di duro lavoro per la conduttrice Rai, che sta già ricevendo numerosi commenti da parte del pubblico. C’è chi l’ha invitata a gran voce a non cacciare un protagonista, che appariva decisamente in bilico. Un vero e proprio appello che sta risuonando con forza.

A Ballando con le stelle Milly Carlucci è intenzionata a proporre ancora una volta gente di qualità, affinché possa ottenere ancora una volta risultati soddisfacenti. Ma i telespettatori vogliono soprattutto che non sia mandato via un volto determinante della trasmissione di Rai1. Questo uno dei giudizi principali: “L’importante è che rimanga lei, l’unica opinione interessante. Ultimamente ce n’è un’altra che non è più obiettiva”.

Ballando con le stelle, l’appello a Milly Carlucci: “Non cacciarla”

Sono state davvero innumerevoli le reazioni avute dal pubblico di Ballando con le stelle, che hanno esortato Milly Carlucci a ragionare con molta attenzione su quanto farà. Ultimenotizieflash ha riportato altri commenti: “Terrei solo Carolyn e metterei Sara Di Vaira, Simone Di Pasquale e una o un ex vincitore di Ballando delle prime edizioni”, “Premesso che Ballando con le stelle non è più come quello dei vecchi tempi, solo Carolyn dovrebbe rimanere, gli altri a casa”. Ma non tutti la pensano così.

Ma la maggior parte dei commenti è stata in favore di Selvaggia Lucarelli, infatti Milly non dovrebbe cacciarla: “Lucarelli sicuramente da confermare, unica coerente”, “La Lucarelli sarebbe una grave perdita per il programma, è l’unica sincera”, “Ma ovviamente Selvaggia Lucarelli, ma non fateci stare sulle spine perché prima lo sappiamo e prima posso pianificare le scuse per non uscire i sabato sera che andrà in onda”.

Era stata Milly Carlucci a chiedere un parere al pubblico e ovviamente i suoi follower non ci hanno pensato due volte a dare dei consigli alla padrona di casa di Ballando con le stelle. Non resta che attendere le prossime settimane.