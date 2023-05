Ballando con le stelle, spunta il nome di un nuovo giudice: Milly Carlucci sarebbe a un passo dal dire sì. Non appena si è diffusa la notizia sono fioccati i commenti tra chi è entusiasta e chi, invece, avrebbe preferito ben altra soluzione. Di sicuro c’è una cosa: è stato il pubblico ad esprimere la volontà di vedere l’ex ballerina in giuria. Così mentre Milly Carlucci continua a lavorare alla squadra dove sembra confermatissima Selvaggia Lucarelli, al di là delle critiche una delle giudici più amate.

Sul suo futuro aveva fatto chiarezza pochi giorni fa Milly nel corso di un’intervista al settimanale Chi durante la quale ha spiegato: “Selvaggia fa parte della migliore giuria della tv, e lo dico anche con una specie di orgoglio materno che forse vede “ogni scarrafone bell’ a mamma sua”. Ma ho girato molti programmi all’estero e lì i giurati hanno autori che scrivono loro le battute”.





“Mentre i nostri giurati sono liberi di esprimere loro stessi, con l’unico limite di tener presente che sono in prima serata su Rai Uno”. Vicino a Selvaggia Lucarelli potrebbe finire Luisella Costamagna. Nelle ultime ore, Milly Carlucci, ha pubblicato un post chiedendo ai fan: “Chi confermereste in giuria?“. Tra le tante richieste ha preso corpo la candidatura di Luisella Costamagna, e chissà che Milly non deciderà di abbracciarla.

Di sicuro ci sarebbero scintille con Selvaggia Lucarelli che durane l’ultima edizione (alla quale Costamagna ha partecipato come concorrente) non era stata tenera con lei, riprendendola a più riprese e sbilanciandosi sul fatto di avere falsato la gara perché fuori per settimane a causa di un infortunio. Raccontava Selvaggia: “Lei si è fatta una esibizione, poi si infortuna, poi fa 4 o 5 puntate seduta, poi sta 4 o 5 fuori e arriva bella fresca in semifinale e poi in finale. È giusto tutto questo? Garko si è fatto 11 gare e si è infortunata”.

“Lei è stata ferma due mesi e tutto questo è ingiusto per gli altri concorrenti. Ha ballato tre puntate, tre”. L’ex conduttrice di Agorà fa buon viso a cattivo gioco, ma replica secca: “Vorrei solo rispetto, noi non ci siamo riposati. C’è stato un infortunio”. E il pubblico era d’accordo con lei.