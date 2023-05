Arrivano importanti notizie sul fronte Ballando con le stelle, con Milly Carlucci che avrebbe già preso una decisione in vista della prossima edizione. Sono state innumerevoli le voci sulla trasmissione televisiva, infatti si è vociferato di nuovi arrivi e di stravolgimenti nel cast. Adesso è giunta un’indiscrezione che rappresenterebbe davvero una sorpresa. Anche perché nessuno aveva mai pensato a questa ipotesi nell’ultimo periodo.

Quindi, a Ballando con le stelle Milly Carlucci avrebbe dovuto operare dei cambiamenti improvvisi per rendere diverso il programma. Alcuni dei volti dello stesso, in primis Selvaggia Lucarelli, sono stati dati per partenti e quindi esclusi dalla nuova edizione della trasmissione di Rai1. Adesso a chiarire ogni aspetto è stato il sito Dagospia, che è riuscito ad apprendere cosa il pubblico vedrà tra qualche mese nel piccolo schermo.

Milly Carlucci, la novità su Ballando con le stelle

Oltre a soffermarsi su Selvaggia, alcuni siti avevano anche riferito che soltanto Carolyn Smith e Guillermo Mariotto sarebbero rimasti ai loro posti. Ma Dagospia, parlando di Milly Carlucci e delle scelte di Ballando con le stelle, ha scritto una cosa inaspettata. Il pubblico ha accolto questa notizia con grande sorpresa e ora si aspettano ovviamente le ufficialità, che giungeranno dalla stessa conduttrice o comunque dai vertici della Rai.

Questo l’annuncio di Dagospia: “Milly Carlucci lavora al cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle, trattative in corso come Dagoanticipato con Wanda Nara ma anche con Marcell Jacobs e Antonio Caprarica, nomi svelati da Alberto Dandolo. Molto si parla della giuria dello show, la fumata bianca arriverà nei prossimi giorni ma prende piede l’ipotesi di una conferma in blocco per Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Carolyn Smith”. Quindi, non dovrebbero esserci nuovi arrivati in giuria.

Dunque, i telespettatori avranno la possibilità di vedere al completo la giuria, anche se ovviamente nemmeno i diretti interessati hanno ancora confermato la notizia. Ma l’indirizzo preso sarebbe proprio questo.