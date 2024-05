“Mida, per te cambia tutto”. Amici 23, Maria De Filippi dà la notizia e lui è fuori di sé: la comunicazione ufficiale

Amici 23, quante emozioni per Mida. Ieri il cantante di Rossofuoco ha rischiato quasi di essere eliminato dal talent show dopo essere finito per la seconda volta di fila al ballottaggio. Ma anche stavolta Mida ne è uscito alla grandissima. Quello non è stato l’unico momento della semifinale di Amici 23 che lo ha visto protagonista. Poco prima infatti Maria De Filippi ha chiamato tutti i cantanti al centro dello studio per fare una comunicazione importante. C’era da assegnare un premio molto importante.

Mida è quasi risorto nelle due ultime puntate del serale di Amici. Molti lo davano ormai per spacciato poiché il cantante aveva vissuto un periodo abbastanza cupo. Ricordiamolo brevemente. Prima c’era stata la separazione con Gaia, l’allieva di ballo conosciuta in casetta diventata presto la sua fidanzata. Poi le accuse da parte di suoi ex compagni del talent di essere troppo individualista. Infine i guanti di sfida lanciati dalla sua prof Lorella Cuccarini che secondo lui lo penalizzavano. Una vera e propria crisi che lo ha portato al pianto.

Amici 23, per Mida cambia tutto: la notizia data da Maria De Filippi durante il Serale

“Mida, sei machiavellico”, aveva sbottato Maria De Filippi in una delle scorse puntate del serale: “Pensi troppo alle stronz***, invece devi goderti più il momento”. Mida sembra aver recepito il messaggio e i consigli della presentatrice, tornando ad essere il ragazzo solare che il pubblico. “Le tue esibizioni sono delle vere e proprie performance artistiche”, gli ha detto Malgioglio ieri complimentandosi.

Per Mida intanto la vita cambia già adesso, prima di sapere se sarà lui o no il vincitore dell’edizione 2023 di Amici. Durante la semifinale infatti Maria De Filippi ha convocato i ragazzi al centro dello studio, comunicando che uno di loro sarebbe volato in Svezia per registrare un inedito presso la sede di Spotify, la piattaforma per lo streaming della musica. Un traguardo che nel corso degli anni hanno raggiunto solo i grandissimi della musica internazionale.

È entrata quindi in scena la responsabile di Spotify Italia che dopo una breve introduzione, ha rivelato che era vincitore di quel premio: “Mida sei tu”; ha esclamato. Il cantante era molto teso per la gara e quando ha sentito la notizia si è lasciato andare a un urlo di gioia e ha abbracciato la rappresentante di Spotify. Mida era entusiasta, anche perché ha spiegato che non è mai stato a Stoccolma e desidera molto conoscere quella città.