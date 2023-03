Michelle Hunziker, la sgradevole disavventura. La conduttrice svizzera sta vivendo un periodo molto importante insieme all’ex marito Eros Ramazzotti che presto diventeranno nonni per la prima volta. Ma nell’attesa non mancano di certo i racconti della vita quotidiana, incluse quelle piccole disavventure che non possono che essere raccontate ai fan.

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti hanno deciso di prendere strade diverse nel lontano 2009, ma da quel momento il loro rapporto è comunque rimasto affettuoso e fondato su una stima reciproca. “Qual è il segreto di questa amicizia? Ci vogliamo bene e stiamo diventando nonni”, ha rivelato ai comici Pio e Amedeo, poi la domanda secca del comico: “Tu e Eros, nei momenti di singletudine, un richiamino non lo avete mai fatto?”. A questo punto la risposta ironica di Michelle: “Ogni tanto sì, per educazione…”. Ovviamente i fan hanno iniziato a sognare a occhi aperti. Ma com’è noto, la conduttrice è solita lasciarsi andare a battute scherzose, una qualità, l’ironia, che non ha mai messo da parte.

E anche durante le dirette social Michelle Hunziker regala ai fan alcune ‘chicche’ imperdibili come quella accaduta di recente. sarebbe accaduto mentre Michelle si trovava in compagnia di Laura Barenga: “Ragazzi, vi faccio vedere cosa è successo alla Barenga oggi mentre faceva due passi. Lauretta, ma cosa ti è successo?“. A domanda risposta. La truccatrice risponde: “Sono stata attaccata da un gabbiano…, poi ha aggiunto: “Mi ha cagato addosso”.

Ovviamente sulla disavventura della cara amica Michelle Hunziker non poteva che riderci su provando a sdrammatizzare. E i fan hanno notevolmente apprezzato la spontaneità del racconto pur sottolineando quando possa essere stato sgradevole per Laura andare incontro a questo piccolo inconveniente. Fortuna vuole che una sana risata riesca a spazzare via ogni brutta emozione per lasciare spazio che le casualità vengano prese sempre con il giusto spirito.