Michelle Hunziker, brusco risveglio. Dopo il buon esordio della prima puntata ieri, mercoledì 1 marzo, è andato in onda su Canale 5 il secondo appuntamento con “Michelle Impossibile & Friends“. A tenere compagnia alla bionda e frizzante conduttrice è stata Belen Rodriguez. Le due si sono scambiate il copione: Michelle ha raccontato la forza e la determinazione della modella di Buenos Aires, mentre quest’ultima ha parlato della storia della conduttrice.

Momenti sicuramente inediti sono stati svelati, come quando Belen Rodriguez, dando voce a Michelle Hunziker, ha raccontato: “Non ho amici e non conosco la lingua, i compagni di classe mi picchiano e mi prendono in giro. Mi chiamano spaghetti frasser. Ero la terrona degli svizzeri”. Insomma, prima del successo ci sono stati tanti ostacoli da superare, per entrambe: “Devo andare a scuola sono a disagio – legge Michelle Hunziker sulla vita di Belen – metterò i cerotti sui capezzoli, così evito che i miei compagni mi diano fastidio”.

Il flop di Michelle Impossibile: seconda puntata in netto calo

Chi pensava che “Michelle Impossible & Friends” potesse proseguire sulla scia del successo della prima puntata si è dovuto ricredere velocemente. Nella seconda puntata lo show di Michelle Hunziker su Canale 5 ha perso oltre mezzo milione di telespettatori. Dal 21% della prima serata, infatti, il programma è sceso al 17%, ovvero da 2 milioni e 824mila spettatori a 2 milioni e 288mila.

Un flop clamoroso considerando anche gli ospiti tra cui Claudio Bisio, il Volo e il comico Antonio Onano oltre alla già citata Belen Rodriguez. Ma evidentemente non è bastato. A vincere la sfida del prime time è stato il film su Rai 1 “Boehmian Rhapsody” sulla vita di Freddy Mercury con 2 milioni e 452mila spettatori (14,6% di share). Su Rai 2 è andata invece in onda la terza stagione di “Mare Fuori” che ha totalizzato 1 milione e 345mila spettatori (8%).

Su Italia 1 invece il film “La Mummia” ha conquistato 1 milione e 142mila spettatori (6,1%). Su Rai3 “Chi l’ha Visto?” ha intrattenuto davanti alla tv 2 milioni e 16mila spettatori, ovvero uno share del 12,2%. Su Rete4 il programma “Controcorrente” ha totalizzato 572mila spettatori (4%). Su La7 Atlantide ha registrato 470mila spettatori (3,4%). Infine su Tv8 “Name That Tune – Indovina la Canzone” ha ottenuto il 2,2 di share con 361mila spettatori.

