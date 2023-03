Grande emozione e qualche lacrima durante l’ultima puntata di Michelle Impossibile. La conduttrice svizzera, che in queste ultime settimane sta facendo spettacolo, ha invitato vicino a lei l’amica Serena Autieri. Insieme hanno cantato una canzone per tutte le donne (e amiche): “That’s What Friends Are For” di Dionne Warwick. In effetti ieri era l’8 marzo e non poteva esserci momento più emozionante per ricordarlo. Le due si sono strette in quel momento e Michelle si è commossa.

Ha poi detto la conduttrice: “Sai cosa mi piace dell’amicizia? Che ti fa sentire al sicuro”. “A me piace quando ci si sceglie, ci si riconosce e da quel momento sai che non sei più sola”, ribatte la bellissima Autieri. “Un’amica c’è sempre – dice ancora la Hunziker – Anche quando la vita ti butta addosso tutto quello che non ti aspetti, quello che desideri, ma anche quello che pensi di non riuscire a sopportare”.

Michelle Impossibile, la Hunziker si commuove in diretta

E ancora: “Ti risponde anche quando chiami alle quattro del mattino e arriva col gelato d’emergenza, che mangiamo rigorosamente col cucchiaio grosso, perché non ci facciamo ridere dietro”. Poi dice: “La migliore amica è la sorella che ti scegli”. A quel punto le due iniziano a cantare insieme il bel brano di Dionne Warwick, ma proprio durante la performance all’ex moglie di Eros Ramazzotti si spezza la voce per l’emozione proprio sul finale.

“Non riesco a cantarla, ti voglio bene davvero”, dice commossa. Le due si conoscono da parecchi anni e sono molto vicine, sia sul palco che lontano da esso. Chi le segue entrambe sa bene che negli ultimi anni hanno trascorso molti momenti importanti insieme. Parliamo di feste e ricorrenze, fino alle vacanze in comune.

Le due sono quasi inseparabili e si amano alla follia. Serena Autieri è sempre stata molto vicina anche a Tomaso Trussardi, avendo frequentato la sua famiglia. Una cosa che è continuata anche quando le cose con Michelle non sono andate molto bene. Non a caso è tra le persone che sono state più accanto alla conduttrice (e non solo) durante la triste fase della separazione tra Michelle e Tomaso. Un’amica è per sempre.

