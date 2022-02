Non ha brillato come la prima puntata ma anche la seconda (e ultima) di Michelle Impossible è stata all’insegna di risate, reunion, super ospiti ed emozioni. Michelle Hunziker chiude il suo primo one woman show con calo degli ascolti: la scorsa settimana aveva conquistato ben 3,3 milioni di spettatori ma il 23 febbraio il programma in prima serata su Canale 5 ha raccolto 2.875.000 utenti, con uno share del 17.1 per cento.

Dunque Michelle Hunziker ha perso circa mezzo milione di spettatori. La volta scorsa c’era Eros Ramazzotti sul palco e questo dicono che abbia influito molto ma anche la seconda puntata ha visto una marea di vip. Da Ambra Angiolini a Silvia Toffanin passando per Massimo Ranieri e Anna Tatangelo, oltre alle presenze fisse di Katia Follesa Michela Giraud e Aurora Ramazzotti.

Michelle Hunziker, la figlia svela: “L’ha rifatto”

La primogenita di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti è tornata in tv nello show della mamma e ha brillato per simpatia e ironia. È molto spigliata Auri sul palco ed è stata protagonista del The Roast Show, quello in cui gli amici hanno detto di tutto e di più alla padrona di casa. Ma anche lei non è stata da meno e alla fine, dopo aver ascoltato le critiche di Andrea Pucci e gli altri si è lanciata in una rivelazione.





Aurora ha raccontato come Michelle Hunziker recentemente si sia rifatta il seno approfittando di un altro intervento, il tunnel carpale, per “depistare” il gossip. “Sei stata furba!”, le ha detto svelando a tutti il segreto. In effetti, guardando le ultime foto social, qualche dubbio era venuto ai più attenti e anche Giacomo Urtis aveva detto al magazine Nuovo di avere dei dubbi sul seno della showgirl, che sembrava aumentato.

Tornando allo show, la conduttrice l’ha presa sul ridere: “Un applauso ad Aurora e alla sua ultima apparizione in tv”, ha detto Michelle Hunziker aggiungendo col sorriso sulle labbra che non la perdonerà mai per aver parlato del suo seno rifatto. “Voglio vedere te dopo aver allattato tre figlie”, ha poi scherzato.