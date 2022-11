Il pubblico di UeD è rimasto senza parole quando si è presentata in studio Michela, nuova dama e corteggiatrice di Alessandro Rausa. Ha detto di avere 80 anni e tra lo stupore generale, visto che ne dimostra molti ma molti di meno, Maria De Filippi ha confermato questa informazione.

“Mi chiamo Michela, vengo da Milano, sono divorziata e poi ho avuto una relazione che è durata 33 anni e recentemente questa persona non c’è più. Aveva 80 anni anche lui. Sono venuta a conoscere Alessandro perché mi piace molto. È corretto, fine, non grida mai, mi piace, è un vero signore”, le parole della nuova dama.

Leggi anche: “Ho 80 anni”. UeD, tutti increduli: chi è la nuova dama Michela





Michela UeD, 80 anni: i suoi segreti

Michela ha subito attirato l’attenzione ma anche la curiosità di opinionisti e pubblico dopo aver ammesso di avere 80 anni. Elegantissima, bionda e con gli occhi chiari, si è presentata con l’intenzione di corteggiare il cavaliere 92enne ma a quanto pare, dopo solo 2 telefonate, lui vuole già chiudere questa conoscenza, come mostra il breve video che trovate in fondo.

Ma chi è Michela di UeD, la dama 80enne che non ne dimostra più di 60? Il cognome non l’ha svelato, ma ha spiegato di provenire da una famiglia di ultracentenari e che i medici starebbero addirittura studiando il suo caso: “Mi studiano anche i medici, perché non riescono a capire come mai. Ho tanti parenti che sono morti ultracentenari. Abbiamo un DNA particolare. Siamo tutti così in famiglia. Infatti, i medici ci studiano”.

“E non ho mai preso una medicina in vita mia. Mai”, ha continuato Michela di UeD che ha poi rivelato di non seguire alcuna dieta particolare: “Se bevo caffè? No, non mi piace, bevo il tè. O il caffè d’orzo. Ma bevo, faccio tutto, mangio cioccolato, i pasticcini. Faccio palestra, faccio tutto”. Resta da vedere come si evolverà la situazione con Alessandro Rausa, l’uomo che da casa l’ha intrigata.