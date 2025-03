Selvaggia Roma e la tremenda confessione a Verissimo. Momento di grande commozione nello studio di Silvia Toffanin dove l’ex gieffina ha raccontato il dramma dell’aborto. l’influencer ripercorre il periodo più difficile della sua vita: la scoperta che la bambina che aspettava era affetta da Citomegalovirus, un virus letale per il feto. “Al quinto mese abbiamo scoperto da una semplice ecografia che il suo cuore non batteva più. È stato terribile”, le sue parole.

Oggi Selvaggia Roma, il cui vero nome è Sabrina Haddaji, è mamma di Luce, avuta dal compagno Luca Teti, calciatore. L’aborto risale a tre anni fa. Quando scopre di essere incinta, è al settimo cielo: la bambina era fortemente voluta. Ma la felicità dura poco. Dopo alcuni esami, i medici le diagnosticano il virus. “È scaturito come un’influenza in me, ma per il feto era mortale”, spiega.

Selvaggia Roma e lo straziante racconto dell’aborto

“Io però volevo combattere – ha raccontato Selvaggia Roma – andare avanti con la gravidanza, sperando che la bambina non lo avesse contratto”. Le analisi successive lasciano un filo di speranza: “Dalle analisi risultava che mia figlia poteva avere il virus e poteva farcela, ma con una conseguenza: il virus si sarebbe manifestato entro i tre anni di vita, se fosse nata, e le avrebbe dato problemi permanenti, come la cecità”.

Poi, la tragica svolta. Al quinto mese, un’amniocentesi conferma che la bambina ha contratto il virus. “Mi hanno dovuto indurre il parto. Ho vissuto 17 ore di induzione al parto. È stato terribile. Il mio corpo si rifiutava, perché non era una cosa naturale. Sembrava non finire mai. Io e il mio compagno abbiamo deciso di chiamarla Mia. Per noi è come se fosse nata”.

Dopo il racconto, Silvia Toffanin manda in onda un videomessaggio di Luca. Il compagno di Selvaggia ricorda come, nonostante il dolore, abbiano scelto di vedere la loro bambina. “L’abbiamo vista, ce l’hanno portata dentro una culletta. Poi ce l’hanno portata via. Questa vicenda ha fortificato molto il nostro rapporto. Poi è arrivato il nostro arcobaleno, Luce”. Il video si conclude con una sorpresa speciale: una proposta di matrimonio da parte del compagno: “La vorrei presto come moglie e spero che non sarà né la prima né l’ultima bambina, perché adesso voglio il maschietto”.

