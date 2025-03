Da quando Wanda Nara e Mauro Icardi hanno reso pubblica la loro separazione, ci sono stati numerosi episodi di tensione tra i due, riguardanti principalmente i dettagli del divorzio e le vendette reciproche che si sono susseguite sui social e sui giornali, con dichiarazioni molto forti da entrambe le parti. Dopo l’ultima decisione legale che ha dato ragione a Icardi, permettendogli di vedere le sue figlie – cosa che lui aveva denunciato come impedita dalla ex moglie – un nuovo episodio accaduto nelle ultime ore ha scatenato la furia dell’influencer argentina.

In un video che è diventato virale, Wanda Nara è apparsa disperata, urlando contro Icardi mentre la polizia cercava di convincerlo a far uscire le bambine. Secondo quanto riportato dai media argentini, la sentenza del tribunale ha dato ragione a Mauro Icardi, consentendogli di passare del tempo con le figlie, ma senza la presenza della sua attuale compagna, María Eugenia Suárez Riveiro.

Il calciatore si è quindi recato a scuola per prendere le bambine e portarle a casa, ma insieme a loro aveva anche i cani che, secondo Icardi, non avrebbe voluto portare. Per risolvere la questione, Mauro si è recato sotto casa di Wanda per lasciare gli animali, ma la situazione è presto degenerata in una violenta discussione. Icardi avrebbe infatti assunto un comportamento aggressivo nei confronti dell’ex moglie, chiedendole di prendersi cura dei cani, mentre le bambine, urlando e agitate, gli chiedevano di poter portare gli animali con sé.

I giornalisti del programma LAM, giunti sul posto, hanno raccontato l’incidente, sottolineando come Icardi fosse particolarmente nervoso e agitato. Secondo quanto riferito, l’attaccante si sarebbe chiuso in ascensore con una delle sue figlie, scatenando la disperazione di Wanda Nara, che ha iniziato a urlargli contro, chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine per ottenere la custodia delle bambine. L’episodio ha poi preso una piega più drammatica, con gli agenti che hanno impedito a Icardi di portare le bambine con sé, vista l’escalation di violenza e il caos creato dalla situazione.

Mentre le bambine piangevano, una di loro, visibilmente impaurita, avrebbe chiesto aiuto alla polizia, dicendo di non sentirsi bene. Nonostante le richieste degli agenti di lasciare la figlia che Icardi aveva in braccio, il calciatore si sarebbe rifiutato in modo brusco. In quel momento Wanda, disperata, ha iniziato a urlare e a piangere, implorando l’intervento degli agenti, in un video che in pochi minuti ha fatto il giro dei social, suscitando l’indignazione di molti.